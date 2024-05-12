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Рассказывать об этой удивительной стране, омываемой водами Индийского океана, Бенгальского залива и Аравийского моря, можно до бесконечности. Но как только ты ставишь в своих воспоминаниях о поездке в Индию последнюю точку, понимаешь - это далеко не конец, а только начало. Настоящее духовное путешествие начинается по возвращению домой.