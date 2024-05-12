Отправлено: - 13:07

абике:

Он дает понять нынешнему поколению, создайте хотя бы так как было при Брежневе, не будьте дармоедами, н

Цитата:То есть его поколение, автора, все это набедокурило, разворовало, и он уже говорит нынешнему поколению, как им теперь за их поколение расхлёбывать и жить?Ну думаю не совсем верное решение.