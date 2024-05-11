Отправлено: - 10:16

abaika95:

А случись война в 1939 то СССР по всем показателем был профессиональнее немцев оказывается А за два года отсрочки СССР растерял опыт а немцы приобрели

Цитата:Полным ходом шло перевооружение Красной Армии. Как это ни странно, но немецкие и советские военспецы, обменивались опытом. И уже тогда было видно, что Германия технологически была мощнее Красной Армии. У Красной Армии была устаревшая авиация, танки и артиллерия. Про флот молчу (хотя именно флотские и погранцы оказались более готовыми. Война с финнами показала все провалы Красной Армии.И как вы думаете Красная Армия должна была воевать с Германией в 39 году? Захватив Польшу? И получив во враги Францию и Англию. Польша не пустила Красную Армию для защиты Чехословакии...