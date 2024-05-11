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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49163
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 10:12
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Меня не очень-то цепляют термины. Они изменчивы. Так что и в самих по себе спорах о названии войны нет ничего оригинального. Но вслушайтесь! На нас с ходу обрушивают антимиф о том, что Сталин и Гитлер были марксистами.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
438
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 10:16
#30
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Цитата:
abaika95:
А случись война в 1939 то СССР по всем показателем был профессиональнее немцев оказывается А за два года отсрочки СССР растерял опыт а немцы приобрели


Полным ходом шло перевооружение Красной Армии. Как это ни странно, но немецкие и советские военспецы, обменивались опытом. И уже тогда было видно, что Германия технологически была мощнее Красной Армии. У Красной Армии была устаревшая авиация, танки и артиллерия. Про флот молчу (хотя именно флотские и погранцы оказались более готовыми. Война с финнами показала все провалы Красной Армии.
И как вы думаете Красная Армия должна была воевать с Германией в 39 году? Захватив Польшу? И получив во враги Францию и Англию. Польша не пустила Красную Армию для защиты Чехословакии...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
438
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 10:34
#31
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Цитата:
mks2703:
Да не читайте вы Резуна (взял приличную фамилию Суворов). Из рода ненавидящих Советскую власть, мечтающий о славе вруна Солженицина, переврал историю...И Сванидзе не читайте с еврейскими корнями. Оба ненавидели в душе как русское, так и советское, хотя эта власть дала им всё...


Да мой косяк. Но из этого короткого списка. Я только одного упомянул с еврейскими корнями. И нет я не антисемит, я антисионист.
Всех этих людей объединяет нелюбовь к своей Родине, которая прикрыта ненавистью к Советской власти. Они все в душе предатели...
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