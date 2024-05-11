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mks2703:

Да не читайте вы Резуна (взял приличную фамилию Суворов). Из рода ненавидящих Советскую власть, мечтающий о славе вруна Солженицина, переврал историю...И Сванидзе не читайте с еврейскими корнями. Оба ненавидели в душе как русское, так и советское,

mks2703:

Переосмысление никогда не приводит к хорошему.

Skeptic:

Проблема в том, что мы веками жили и до сих пор живём в т.н. "евроцентричном мире". Мы на историю планеты смотрим глазами европейских сочинителей. Даже истории таких древнейших цивилизаций, как китайская и японская, мы видим глазами европейцев. А если взглянуть объективно на историю прошлого века, то станет очевидным, что вторая мировая война началась не 1 сентября 1939 года с вторжения Германии в Польшу, а 12 марта 1938 года с вторжения Германии в Австрию

Skeptic:

Россия для них была, есть и будет вечным врагом, против которого они всегда воевали, что бы и когда бы она для них ни сделала. В качестве ситуативного союзника они Россию только использовали в своих личных целях. И нимало не задумываясь предавали, как только им это было выгодно.

mks2703:

Поэтому утверждения Резуна о возможном нападении Красной Армии на Германию, считаю просто популистским бредом...

родом из Шанхая2022:

про лендлиз и тушёнку,когда до американки и англичанки дошло что вся европа красной станет и ляжет под союз тогда решили помогать...

Цитата:А каких читать с еврейскими корнями?Правильных евреев типа Вассермана?)Никогда не понимал этот нацистский аргументМол у автора мама еврейка значит его труды не объективны и вообще он всё врёт,не читайте его?А Солженицын русский же! Русский,но рассуждает как еврей))Цитата:Советский союз взял и переосмыслил историю России на позициях марксисткой диалектикиПолучилось интересно)Цитата:Так если мы смотрим на историю глазами ЕвропыТо может вторая мировая всё-таки в 1937 году началась когда японцы на Китай напали?У китайцев вроде как самые большие потери в той войне но чето про них даже в России не вспоминают шибкоЦитата:А Россия как-то по другому поступала? Не считая Европу врагом своим и конкурентом?Цитата:У резуна анализ что Сталин собирался воевать с Гитлером в 1942 годуДля этого он оттягивал до последнего и не верил сообщениям разведки что Гитлер готов к войне уже в 1941А есть анализ историков которые прямо заявляютЧто пакт молотогорибентропа котрый по идее должен был отсрочить нападение Германии на СССР в итоге вылился в то что немцы научились профессионально воевать в Польше,Франции,Норвегии, Греции, Югославии а потом уже с профи солдатами напали на СССРА случись война в 1939 то СССР по всем показателем был профессиональнее немцев оказываетсяА за два года отсрочки СССР растерял опыт а немцы приобрели Цитата:Вроде как с 1941 года лендлиз началсяКогда немцы к Москве рвались