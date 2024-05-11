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Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
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Я робот(Пользователи)
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Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 10:12
Меня не очень-то цепляют термины. Они изменчивы. Так что и в самих по себе спорах о названии войны нет ничего оригинального. Но вслушайтесь! На нас с ходу обрушивают антимиф о том, что Сталин и Гитлер были марксистами.
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 16:28
Цитата:
Да не читайте вы Резуна (взял приличную фамилию Суворов). Из рода ненавидящих Советскую власть, мечтающий о славе вруна Солженицина, переврал историю...И Сванидзе не читайте с еврейскими корнями. Оба ненавидели в душе как русское, так и советское, хотя эта власть дала им всё... Радзинский конечно красиво рассказывает, но кажется местами отсебятину несёт...
Не пойму, что вы так за количество панфиловцев уцепились...Пусть их было чуть больше. Тогда интернета не было и всё было не так комфортно. Переосмысление никогда не приводит к хорошему.
abaika95:
А потом БАЦ и читаю ледокол Суворова Бац Сталина радизинског Бац фильмы Сванидзе итд
А потом БАЦ и читаю ледокол Суворова Бац Сталина радизинског Бац фильмы Сванидзе итд
Да не читайте вы Резуна (взял приличную фамилию Суворов). Из рода ненавидящих Советскую власть, мечтающий о славе вруна Солженицина, переврал историю...И Сванидзе не читайте с еврейскими корнями. Оба ненавидели в душе как русское, так и советское, хотя эта власть дала им всё... Радзинский конечно красиво рассказывает, но кажется местами отсебятину несёт...
Не пойму, что вы так за количество панфиловцев уцепились...Пусть их было чуть больше. Тогда интернета не было и всё было не так комфортно. Переосмысление никогда не приводит к хорошему.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
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- Сообщений:
- 1330
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 16:33
Проблема в том, что мы веками жили и до сих пор живём в т.н. "евроцентричном мире".
Мы на историю планеты смотрим глазами европейских сочинителей. Даже истории таких древнейших цивилизаций, как китайская и японская, мы видим глазами европейцев.
А если взглянуть объективно на историю прошлого века, то станет очевидным, что вторая мировая война началась не 1 сентября 1939 года с вторжения Германии в Польшу, а 12 марта 1938 года с вторжения Германии в Австрию.
Фишка в том, что на происходящее внутри Европы европейские авторы смотрели и смотрят, как на "внутрисемейные разборки", до которых остальному миру не должно быть дела.
Поэтому всякие англо-германские, франко-итальянские и мюнхенские соглашения, итальянское вторжение в Албанию, раздел Чехословакии, это - "внутренние дела Европы". Про них принято молчать.
А вот т.н. "пакт Молотова-Риббентропа", ничем, по сути, не отличающийся от всех вышеперечисленных пактов, это да. Это повод для обсуждения и осуждения. Смешно же, на самом деле.
Вся Европа потому так легко "легла" под Гитлеровскую Германию именно потому, что все они - свои. А чего своим между собой сильно ссориться?
Другое дело - Восток. Это - враг. Со всеми вытекающими.
Именно поэтому больше всего крови пролито на территории СССР. Ещё сильное сопротивление нацисты встретили в Югославии.
И именно поэтому нацисты хотели заключить сепаратный мир с США. Свои же всегда смогут договориться между собой.
Что они, собственно говоря, и сделали, создав НАТО.
И не надо удивляться тому, что все "союзники" России по Варшавскому договору резко рванули в НАТО. Ибо ТАМ они - свои.
Россия для них была, есть и будет вечным врагом, против которого они всегда воевали, что бы и когда бы она для них ни сделала. В качестве ситуативного союзника они Россию только использовали в своих личных целях. И нимало не задумываясь предавали, как только им это было выгодно.
[Исправлено: Skeptic, 11.05.2024 - 17:35]
Мы на историю планеты смотрим глазами европейских сочинителей. Даже истории таких древнейших цивилизаций, как китайская и японская, мы видим глазами европейцев.
А если взглянуть объективно на историю прошлого века, то станет очевидным, что вторая мировая война началась не 1 сентября 1939 года с вторжения Германии в Польшу, а 12 марта 1938 года с вторжения Германии в Австрию.
Фишка в том, что на происходящее внутри Европы европейские авторы смотрели и смотрят, как на "внутрисемейные разборки", до которых остальному миру не должно быть дела.
Поэтому всякие англо-германские, франко-итальянские и мюнхенские соглашения, итальянское вторжение в Албанию, раздел Чехословакии, это - "внутренние дела Европы". Про них принято молчать.
А вот т.н. "пакт Молотова-Риббентропа", ничем, по сути, не отличающийся от всех вышеперечисленных пактов, это да. Это повод для обсуждения и осуждения. Смешно же, на самом деле.
Вся Европа потому так легко "легла" под Гитлеровскую Германию именно потому, что все они - свои. А чего своим между собой сильно ссориться?
Другое дело - Восток. Это - враг. Со всеми вытекающими.
Именно поэтому больше всего крови пролито на территории СССР. Ещё сильное сопротивление нацисты встретили в Югославии.
И именно поэтому нацисты хотели заключить сепаратный мир с США. Свои же всегда смогут договориться между собой.
Что они, собственно говоря, и сделали, создав НАТО.
И не надо удивляться тому, что все "союзники" России по Варшавскому договору резко рванули в НАТО. Ибо ТАМ они - свои.
Россия для них была, есть и будет вечным врагом, против которого они всегда воевали, что бы и когда бы она для них ни сделала. В качестве ситуативного союзника они Россию только использовали в своих личных целях. И нимало не задумываясь предавали, как только им это было выгодно.
[Исправлено: Skeptic, 11.05.2024 - 17:35]
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 17:03
Простых фронтовиков и их подвиги трогать не надо. Люди выполняли свой долг как могли в тех реалиях.
А за начальников куда ни шло. Мне раньше Сталин и Жуков не нравились. Но Сталина я с возрастом понял, а вот к Жукову у меня двоякое отношение. Благодаря ему был потерян Киев и много человек попало в плен. Я читал его мемуары (задолго до перестройки) и мне там кое-что не понравилось. Что Красная Армия "научилась" воевать к 44 году...
Хотя технологически и практически Вермахт превосходил Красную Армию. Тут не поспоришь. Поэтому утверждения Резуна о возможном нападении Красной Армии на Германию, считаю просто популистским бредом...
А за начальников куда ни шло. Мне раньше Сталин и Жуков не нравились. Но Сталина я с возрастом понял, а вот к Жукову у меня двоякое отношение. Благодаря ему был потерян Киев и много человек попало в плен. Я читал его мемуары (задолго до перестройки) и мне там кое-что не понравилось. Что Красная Армия "научилась" воевать к 44 году...
Хотя технологически и практически Вермахт превосходил Красную Армию. Тут не поспоришь. Поэтому утверждения Резуна о возможном нападении Красной Армии на Германию, считаю просто популистским бредом...
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4453
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 21:17
Переосмысление исторических событий в свете вновь открытых обстоятельств делать необходимо!
В школе в 70-х годы Великая отчественная война преподносилась однобоко: "Мы спали и тут на нас напали".
Какие-то ловкие ребята из ЦК КПСС сделали гениальных ход - вычленили из Второй мировой войны Великую отечественную! И получилось, что СССР во Второй мировой как бы и не участвовал! Потом сказали, что другие страны вроде как и не участвовали в этой войне. Путин потом даже уточнил, что во ВМВ победила одна Россия! Не СССР...
Про репрессии и голодомор вообще говорилось как-то вскользь. О военных делах СССР до ВОВ так же мало упоминалось. Строчка про Халхин-гол (братская помощь Монголии), про финскую войну (виноваты были белофины, но ни слова про отжатую территорию). Ввод советских войск в Прибалтику (по просьбе прибалтийских комунистов) и Польшу (для защиты поляков, чтобы в ту половину не вошли фашисты, и ни слова о том, что в это время поляки воевали с фашистами). А потом легли спать и завтра была война...
И весь Ленд-лиз состоял только из гнилой тушенки...
В школе в 70-х годы Великая отчественная война преподносилась однобоко: "Мы спали и тут на нас напали".
Какие-то ловкие ребята из ЦК КПСС сделали гениальных ход - вычленили из Второй мировой войны Великую отечественную! И получилось, что СССР во Второй мировой как бы и не участвовал! Потом сказали, что другие страны вроде как и не участвовали в этой войне. Путин потом даже уточнил, что во ВМВ победила одна Россия! Не СССР...
Про репрессии и голодомор вообще говорилось как-то вскользь. О военных делах СССР до ВОВ так же мало упоминалось. Строчка про Халхин-гол (братская помощь Монголии), про финскую войну (виноваты были белофины, но ни слова про отжатую территорию). Ввод советских войск в Прибалтику (по просьбе прибалтийских комунистов) и Польшу (для защиты поляков, чтобы в ту половину не вошли фашисты, и ни слова о том, что в это время поляки воевали с фашистами). А потом легли спать и завтра была война...
И весь Ленд-лиз состоял только из гнилой тушенки...
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 22:02
Цитата:
Как будто Медузу прочитал в облегченной версии...
Халхин-Гол. Оказание помощи Монголии, когда Япония решила отжать часть монгольской территории.
Финская война. "Великая Финляндия" была враждебным государством и возле границы, с этим враждебным государством, находился Ленинград - первая столица. СССР решил договориться с финнами, отодвинув границы от Питера на целую область. Взамен финнам в Карелии предлагались в обмен территории вдвое больше. Но финны предпочли "держать нож у горла" Союза, Такое положение вещей на случай большой войны было недопустимо.
Ввод советских войск на территорию Прибалтики и Польши - создание буферной зоны на случай большой войны (а она была не за горами).
Опять же в 39 году были возвращены территории, которые отошли Польше после кампании 20 года...
Цитата:
Сталин слабо, но надеялся (из-за Пакта), что еще есть год. Армия была не полностью готова и развернута. По агиткам в кино и средствам массовой информации судить не надо...
Голодомор уже обсуждали, про репрессии тоже много правдивой информации (не Солженицинской)...
bgb:
Как будто Медузу прочитал в облегченной версии...
Халхин-Гол. Оказание помощи Монголии, когда Япония решила отжать часть монгольской территории.
Финская война. "Великая Финляндия" была враждебным государством и возле границы, с этим враждебным государством, находился Ленинград - первая столица. СССР решил договориться с финнами, отодвинув границы от Питера на целую область. Взамен финнам в Карелии предлагались в обмен территории вдвое больше. Но финны предпочли "держать нож у горла" Союза, Такое положение вещей на случай большой войны было недопустимо.
Ввод советских войск на территорию Прибалтики и Польши - создание буферной зоны на случай большой войны (а она была не за горами).
Опять же в 39 году были возвращены территории, которые отошли Польше после кампании 20 года...
Цитата:
bgb:
А потом легли спать и завтра была война...
А потом легли спать и завтра была война...
Сталин слабо, но надеялся (из-за Пакта), что еще есть год. Армия была не полностью готова и развернута. По агиткам в кино и средствам массовой информации судить не надо...
Голодомор уже обсуждали, про репрессии тоже много правдивой информации (не Солженицинской)...
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