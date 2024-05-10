Re: Золотые прииски Пригородного - Жители Костанайской области...

Отправлено: - 20:11

Не написано, что золоту всегда сопутствуют тяжелые металлы: мышьяк, свинец, цинк и пр. Они же залегают в осадочных породах, которые затем при открытом способе разработки окажутся на отвалах карьеров и будут пылить на всю округу.

Любой юрист скажет, что, если какие-то проекты были разработаны до введения в действие Кодекса “О недрах и недропользовании”, то тогда действовали другие нормативно-правовые акты, которыми руководствовались разработчики и эксперты, дававшие заключения.

Те же санитарные нормы (СанПиН) устанавливали расстояния от предприятий, карьеров и пр. до селитебной зоны (жилья). Там расстояния должны быть такие же, как в Кодексе.

Извлечение золота производят с использованием цианидов. Могут извлекать (обогащать) на месте, а могут везти на Варваринку или ближе, около Житикары, где добывают золото сейчас.

Интересно, будут ли образовываться карьерные воды и куда их будут отводить?И что достанется РК при добыче и потом, по окончанию?