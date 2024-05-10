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Золотые прииски Пригородного - Жители Костанайской области против разработки карьера вблизи их домов
Золотые прииски Пригородного - Жители Костанайской области против разработки карьера вблизи их домов
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