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≡ Золотые прииски Пригородного - Жители Костанайской области против разработки карьера вблизи их домов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49163
Золотые прииски Пригородного - Жители Костанайской области против разработки карьера вблизи их домов
Отправлено: 10.05.24 - 16:30
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Жители небольшого села Пригородное на юго-западе Костанайской области бьют тревогу: в сотнях метров от их домов готовятся разрабатывать карьер с золотом и для этого могут взорвать старый элеватор. Ничто из этих планов не согласовали с самими жителями Пригородного, которые опасаются воздействия будущей добычи золота на их здоровье.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3345
Re: Золотые прииски Пригородного - Жители Костанайской области...
Отправлено: 10.05.24 - 16:30
#1
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Слишком много букв. Не осилила весь текст. Хорошая тема, но много воды. Сократить бы для читабельности вдвое!
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1330
Re: Золотые прииски Пригородного - Жители Костанайской области...
Отправлено: 10.05.24 - 18:38
#2
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Что любопытно...
КТЖ переносит железную дорогу в угоду капризам частника, а ССГПО "не может" перенести склад окатышей ради здоровья жителей города...
Г.Говорову надо снова поднять эту тему.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1236
Re: Золотые прииски Пригородного - Жители Костанайской области...
Отправлено: 10.05.24 - 23:37
#3
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Житикара превращается в сплошную промплощадку, там скоро на велосипеде детям негде будет прокатиться, со всех сторон одни карьеры и отвалы. О каком светлом будущем может идти речь!
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4453
Re: Золотые прииски Пригородного - Жители Костанайской области...
Отправлено: 11.05.24 - 20:11
#4
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Не написано, что золоту всегда сопутствуют тяжелые металлы: мышьяк, свинец, цинк и пр. Они же залегают в осадочных породах, которые затем при открытом способе разработки окажутся на отвалах карьеров и будут пылить на всю округу.
Любой юрист скажет, что, если какие-то проекты были разработаны до введения в действие Кодекса “О недрах и недропользовании”, то тогда действовали другие нормативно-правовые акты, которыми руководствовались разработчики и эксперты, дававшие заключения.
Те же санитарные нормы (СанПиН) устанавливали расстояния от предприятий, карьеров и пр. до селитебной зоны (жилья). Там расстояния должны быть такие же, как в Кодексе.
Извлечение золота производят с использованием цианидов. Могут извлекать (обогащать) на месте, а могут везти на Варваринку или ближе, около Житикары, где добывают золото сейчас.
Интересно, будут ли образовываться карьерные воды и куда их будут отводить?И что достанется РК при добыче и потом, по окончанию?
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