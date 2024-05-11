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≡ "Верить друг в друга и верить друг другу" - Победительница конкурса "Горько!" 2004 года поделилась с "НГ" секретом крепкого и долгого брака
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49163
"Верить друг в друга и верить друг другу" - Победительница конкурса "Горько!" 2004 года поделилась с "НГ" секретом крепкого и долгого брака
Отправлено: 11.05.24 - 19:43
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Турсункуль и Азамат ИБРАЕВЫ 4 мая отметили юбилей своего брака. Перед торжеством супруги ожидали, что фирменные футболки "НГ" - приз за победу в конкурсе "Горько!" - будут им малы. Но оказалось, что опасения были напрасными. Наш корреспондент поговорил с победительницей конкурса спустя 20 лет.
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Т
* ТТ
(Пользователи)
Регистрация:
05.05.24
Сообщений:
5
Re: "Верить друг в друга и верить друг другу" -...
Отправлено: 11.05.24 - 19:43
#1
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Куат Ахметов " языковой патруль" тоже получал футболку в таком конкурсе,год точно не помню.
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