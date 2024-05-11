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Турсункуль и Азамат ИБРАЕВЫ 4 мая отметили юбилей своего брака. Перед торжеством супруги ожидали, что фирменные футболки "НГ" - приз за победу в конкурсе "Горько!" - будут им малы. Но оказалось, что опасения были напрасными. Наш корреспондент поговорил с победительницей конкурса спустя 20 лет.