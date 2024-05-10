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Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49163
Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
Отправлено: 10.05.24 - 10:44
Беседую на эту тему с предпринимателями, занятыми в разных сферах, наблюдения одни: торговли в магазинах нет! Не продаются ни вещи, ни электроинструменты, ни бытовая химия. Можно связать это с низким уровнем дохода или еще какими-то факторами. Но думаю, что в первую очередь это напрямую связано с развитием маркетплейсов.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6877
Re: Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
Отправлено: 11.05.24 - 09:40
Соседи выписали культиватор электрический,очень дешево за пятьдесят тысячи нашими,пригласили посмотреть. Конечно,не так гремит как двс,но мне показалось уж больно хрупкая вещь. Как вводу глядел,слышу разборки какие-то у них. Кажется бабка побила деда,уж больно мрачый ходит ,мы уже картошку посадили а у них даже не спахана
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15804
Re: Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
Отправлено: 11.05.24 - 13:21
Цитата:
Незнаю сколько заказывал
Ничего плохого не приезжало
Бывает накидают БОЛЬШЕ чем я заказывал
Но это не трагично
Как-то привезли битые яйца
Фотографирую
Шлю в поддержку
Тут же вернулись деньги за яйца Цитата:
Если не знаешь то каталог выпускался каждый месяц)) с разными ценами)
Или ты хочешь сказать что запад это аналог СССР где цены не меняются и инфляции нет?
В Канаде че по ценам? С 2011 не изменились?))
Да ладно с 2011, за время пандемии чё там?)
Цитата:
В итоге консультант впихнул холодильник дороже чем тебе нужен был изначально
Да с опцией но дороже и впихнул)
Ниразу не было так чтобы консультант впихнул товар дешевле и лучше чем ты изначально планировал взять, всегда предложит дороже и практически такой же по опциям)
Добринцофф:
Действительно Овощи-фрукты всё таки лучше вживую выбирать,то что на картинке в приложение может вообще не соответствовать тому, что привезут
Действительно Овощи-фрукты всё таки лучше вживую выбирать,то что на картинке в приложение может вообще не соответствовать тому, что привезут
Незнаю сколько заказывал
Ничего плохого не приезжало
Бывает накидают БОЛЬШЕ чем я заказывал
Но это не трагично
Как-то привезли битые яйца
Фотографирую
Шлю в поддержку
Тут же вернулись деньги за яйца Цитата:
maxsaf:
Там цены были стабильные. Попробуй в КЗ такой каталог выпусти - раз в неделю придется перепечатывать
Там цены были стабильные. Попробуй в КЗ такой каталог выпусти - раз в неделю придется перепечатывать
Если не знаешь то каталог выпускался каждый месяц)) с разными ценами)
Или ты хочешь сказать что запад это аналог СССР где цены не меняются и инфляции нет?
В Канаде че по ценам? С 2011 не изменились?))
Да ладно с 2011, за время пандемии чё там?)
Цитата:
Добринцофф:
Я холодильник то же в приложение выбрал,но думаю дай всё таки вживую на него взгляну,приехал в магаз посмотрел и тут подходит консультант и говрит,а вот рядом моделька на 10000 дороже но там
Я холодильник то же в приложение выбрал,но думаю дай всё таки вживую на него взгляну,приехал в магаз посмотрел и тут подходит консультант и говрит,а вот рядом моделька на 10000 дороже но там
В итоге консультант впихнул холодильник дороже чем тебе нужен был изначально
Да с опцией но дороже и впихнул)
Ниразу не было так чтобы консультант впихнул товар дешевле и лучше чем ты изначально планировал взять, всегда предложит дороже и практически такой же по опциям)
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 433
Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
Отправлено: 11.05.24 - 13:51
Цитата:
Странный дискомфорт. Не увидев товар купить. Обычно товар на фото и товар в салоне, часто различаются... Наоборот дискомфорт, не увидев "вживую" брать...
В салоне не было холодильника Шарп (запал что-то в душу), а был в Алматы. Ну заказал на сайте. Оплатил. Привезли. Распаковка!!! Товар с помятым боком. Сразу отказался. Взял турецкий Бош, как в салоне. На этот раз без замечаний.
Еще понимаю, брать что-то недорогое, в интернете. Но, дорогие вещи, на много лет, не поверю, что взят кликом без похода в магаз. Наверняка была "разведка походом" в магаз.
[Исправлено: mks2703, 11.05.2024 - 14:52]
abaika95:
дискомфортного ощущения когда выбираешь товар и до конца не знаешь брать или не брать кликнул холодос 250 тыщ думаешь ну в магазине я бы перед ним стоял бы сейчас и думал до последнего и сомневался а тут ваще пофиг рассрочка на год
дискомфортного ощущения когда выбираешь товар и до конца не знаешь брать или не брать кликнул холодос 250 тыщ думаешь ну в магазине я бы перед ним стоял бы сейчас и думал до последнего и сомневался а тут ваще пофиг рассрочка на год
Странный дискомфорт. Не увидев товар купить. Обычно товар на фото и товар в салоне, часто различаются... Наоборот дискомфорт, не увидев "вживую" брать...
В салоне не было холодильника Шарп (запал что-то в душу), а был в Алматы. Ну заказал на сайте. Оплатил. Привезли. Распаковка!!! Товар с помятым боком. Сразу отказался. Взял турецкий Бош, как в салоне. На этот раз без замечаний.
Еще понимаю, брать что-то недорогое, в интернете. Но, дорогие вещи, на много лет, не поверю, что взят кликом без похода в магаз. Наверняка была "разведка походом" в магаз.
[Исправлено: mks2703, 11.05.2024 - 14:52]
Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
Отправлено: 11.05.24 - 15:06
Цитата:
Не впихнул,а предложил за ,что я ей благодарен ,разница в цене копеечная,а целая охлаждаемая полка в которую влазит ведро шашлыка,очень
пригодилась.
[Исправлено: Добринцофф, 11.05.2024 - 16:07]
abaika95:
В итоге консультант впихнул холодильник дороже чем тебе нужен был изначально
В итоге консультант впихнул холодильник дороже чем тебе нужен был изначально
Не впихнул,а предложил за ,что я ей благодарен ,разница в цене копеечная,а целая охлаждаемая полка в которую влазит ведро шашлыка,очень
пригодилась.
[Исправлено: Добринцофф, 11.05.2024 - 16:07]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15804
Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
Отправлено: 11.05.24 - 16:06
Цитата:
Мне легче купить не видя
Сразу
Чем увидеть товар и стоят раздумывать надо оно мне или нет
А потом сидишь локти кусаешь когда товар уже продали
Цитата:
Неа
Не хожу в магазины не проверяю товары которые хочу заказать иначе заказ онлайн вообще смысла не имеет)
Уж в магазине тогда куплю зачем смотреть на него?)Цитата:
Разница в цене копеечная и эта копеечка упала консультанту
Тебе вот повезло опцию которую предложили за дополнительные 10 тыщ тебе понравилась
А сколько таких опций которые нафиг не нужны но консультант их расписывает и нахваливает ч то с дуру берешь а потом сидишь дома и думаешь, а нафиг оно надо мне? Переплатил 10 тыщ просто так)
Поэтому мне удобнее самому все посмотреть и проверить,хоть час хоть два могу холодильник этот рассматривать на фото и видео
Найду в Ютюбе обзор
Чем зайдешь в магаз и смотришь толком все не поняв
В магазине есть не хорошая атмосфера постоянного наблюдения за тобой консультанта
Смотришь что-то и понимаешь что за тобой закреплён человек которому надо что-то тебе впарить
mks2703:
Странный дискомфорт. Не увидев товар купить.
Странный дискомфорт. Не увидев товар купить.
Мне легче купить не видя
Сразу
Чем увидеть товар и стоят раздумывать надо оно мне или нет
А потом сидишь локти кусаешь когда товар уже продали
Цитата:
mks2703:
Но, дорогие вещи, на много лет, не поверю, что взят кликом без похода в магаз. Наверняка была "разведка походом" в магаз.
Но, дорогие вещи, на много лет, не поверю, что взят кликом без похода в магаз. Наверняка была "разведка походом" в магаз.
Неа
Не хожу в магазины не проверяю товары которые хочу заказать иначе заказ онлайн вообще смысла не имеет)
Уж в магазине тогда куплю зачем смотреть на него?)Цитата:
Добринцофф:
Не впихнул,а предложил за ,что я ей благодарен ,разница в цене копеечная,а целая охлаждаемая полка в которую влазит ведро шашлыка,очень пригодилась.
Не впихнул,а предложил за ,что я ей благодарен ,разница в цене копеечная,а целая охлаждаемая полка в которую влазит ведро шашлыка,очень пригодилась.
Разница в цене копеечная и эта копеечка упала консультанту
Тебе вот повезло опцию которую предложили за дополнительные 10 тыщ тебе понравилась
А сколько таких опций которые нафиг не нужны но консультант их расписывает и нахваливает ч то с дуру берешь а потом сидишь дома и думаешь, а нафиг оно надо мне? Переплатил 10 тыщ просто так)
Поэтому мне удобнее самому все посмотреть и проверить,хоть час хоть два могу холодильник этот рассматривать на фото и видео
Найду в Ютюбе обзор
Чем зайдешь в магаз и смотришь толком все не поняв
В магазине есть не хорошая атмосфера постоянного наблюдения за тобой консультанта
Смотришь что-то и понимаешь что за тобой закреплён человек которому надо что-то тебе впарить
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 433
Re: Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
Отправлено: 11.05.24 - 16:41
Цитата:
Вам повезло. А мне в основном попадаются ленивые консультанты, занятые в основном флиртованием с коллегами противоположного пола. Причем и не всегда компетентные. Ты уже знаешь про товар больше консультанта. Подходишь, а он всякую ересь несет. А часто и врут. По телефону говорят, есть товар в наличии (на сайте его нет в городе), приходишь посмотреть (а вдруг сайт не обновили). Только, что продали - их ответ...
abaika95:
В магазине есть не хорошая атмосфера постоянного наблюдения за тобой консультанта Смотришь что-то и понимаешь что за тобой закреплён человек которому надо что-то тебе впарить
В магазине есть не хорошая атмосфера постоянного наблюдения за тобой консультанта Смотришь что-то и понимаешь что за тобой закреплён человек которому надо что-то тебе впарить
Вам повезло. А мне в основном попадаются ленивые консультанты, занятые в основном флиртованием с коллегами противоположного пола. Причем и не всегда компетентные. Ты уже знаешь про товар больше консультанта. Подходишь, а он всякую ересь несет. А часто и врут. По телефону говорят, есть товар в наличии (на сайте его нет в городе), приходишь посмотреть (а вдруг сайт не обновили). Только, что продали - их ответ...
Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
Отправлено: 11.05.24 - 19:10
Цитата:
Это само собой,я сейчас без обзоров и просмотров отзывов вообще ничего не покупаю.
abaika95:
Поэтому мне удобнее самому все посмотреть и проверить,хоть час хоть два могу холодильник этот рассматривать на фото и видео Найду в Ютюбе обзор
Поэтому мне удобнее самому все посмотреть и проверить,хоть час хоть два могу холодильник этот рассматривать на фото и видео Найду в Ютюбе обзор
Это само собой,я сейчас без обзоров и просмотров отзывов вообще ничего не покупаю.
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