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≡ Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49163
Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 13:18
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"Мы всегда будем помнить и чтить сыновей и дочерей нашего народа, благодаря самоотверженности и доблести которых сегодня мы можем жить, работать и воспитывать детей, строить и воплощать планы на будущее", - сказал глава государства.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
433
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 11.05.24 - 17:34
#30
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Цитата:
111:
Так сколько получает деревенский в селе в Прибалтике? И безработный и тд..


Вы снова пытаетесь сравнивать с Европой, какая никакая, а Прибалтика в ЕЕС, там по-любому эти выплаты выше...

Цитата:
111:
Китайцы вот лет 40 назад отстали на всегда. Сегодня что мы видим? Какое нужно еще понимание?


Когда-то Советский Союз помог послевоенному Китаю построить свою промышленность. Фабрики, заводы, металлургию. Так сказать осуществил 2 промышленную революцию. Потом с с благодарным Китаем дорожки разошлись. Прошло немного времени и Китай благодаря мудрой политике Дэн Сяопина начал политику "открытых дверей". Запад решил занять место Советского Союза, предполагая в дальнейшем использовать его против СССР. И Запад помог Китаю с 3 промышленной революцией. Построил свои фабрики, переместил свое вредное производство туда. Благо дешевая рабочая сила и низкие налоги. Китай стал мировой фабрикой....
Почему этого не сделали у нас? Ну во-первых мы далеки от моря (дешевых перевозок), во-вторых маленький рынок и дорогая рабочая сила ( в сравнении с той же Юго-Восточной Азией). Технологии просто так не покупаются. А вот несколько старых заводов в Европе, можно было бы купить (как поступил Китай в свое время). Почему не купили? Непонятно.
Но потихоньку понимание есть. В Павлодаре строят алюминиевый кластер для 3 и 4 переделов. У нас хотят развить металлургию 3 передела, может и выше будет. Посмотрим со временем...
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