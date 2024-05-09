Отправлено: - 17:34

111:

Так сколько получает деревенский в селе в Прибалтике? И безработный и тд..

111:

Китайцы вот лет 40 назад отстали на всегда. Сегодня что мы видим? Какое нужно еще понимание?

Цитата:Вы снова пытаетесь сравнивать с Европой, какая никакая, а Прибалтика в ЕЕС, там по-любому эти выплаты выше...Цитата:Когда-то Советский Союз помог послевоенному Китаю построить свою промышленность. Фабрики, заводы, металлургию. Так сказать осуществил 2 промышленную революцию. Потом с с благодарным Китаем дорожки разошлись. Прошло немного времени и Китай благодаря мудрой политике Дэн Сяопина начал политику "открытых дверей". Запад решил занять место Советского Союза, предполагая в дальнейшем использовать его против СССР. И Запад помог Китаю с 3 промышленной революцией. Построил свои фабрики, переместил свое вредное производство туда. Благо дешевая рабочая сила и низкие налоги. Китай стал мировой фабрикой....Почему этого не сделали у нас? Ну во-первых мы далеки от моря (дешевых перевозок), во-вторых маленький рынок и дорогая рабочая сила ( в сравнении с той же Юго-Восточной Азией). Технологии просто так не покупаются. А вот несколько старых заводов в Европе, можно было бы купить (как поступил Китай в свое время). Почему не купили? Непонятно.Но потихоньку понимание есть. В Павлодаре строят алюминиевый кластер для 3 и 4 переделов. У нас хотят развить металлургию 3 передела, может и выше будет. Посмотрим со временем...