Отправлено: - 13:21

Добринцофф:

Действительно Овощи-фрукты всё таки лучше вживую выбирать,то что на картинке в приложение может вообще не соответствовать тому, что привезут

maxsaf:

Там цены были стабильные. Попробуй в КЗ такой каталог выпусти - раз в неделю придется перепечатывать

Добринцофф:

Я холодильник то же в приложение выбрал,но думаю дай всё таки вживую на него взгляну,приехал в магаз посмотрел и тут подходит консультант и говрит,а вот рядом моделька на 10000 дороже но там

Цитата:Незнаю сколько заказывалНичего плохого не приезжалоБывает накидают БОЛЬШЕ чем я заказывалНо это не трагичноКак-то привезли битые яйцаФотографируюШлю в поддержкуТут же вернулись деньги за яйца Цитата:Если не знаешь то каталог выпускался каждый месяц)) с разными ценами)Или ты хочешь сказать что запад это аналог СССР где цены не меняются и инфляции нет?В Канаде че по ценам? С 2011 не изменились?))Да ладно с 2011, за время пандемии чё там?)Цитата:В итоге консультант впихнул холодильник дороже чем тебе нужен был изначальноДа с опцией но дороже и впихнул)Ниразу не было так чтобы консультант впихнул товар дешевле и лучше чем ты изначально планировал взять, всегда предложит дороже и практически такой же по опциям)