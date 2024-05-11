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Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
N
Я робот(Пользователи)
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Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 10:12
Меня не очень-то цепляют термины. Они изменчивы. Так что и в самих по себе спорах о названии войны нет ничего оригинального. Но вслушайтесь! На нас с ходу обрушивают антимиф о том, что Сталин и Гитлер были марксистами.
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 10:12
«смешивание божьего дара с яичностей» - вообще-то правильно " с яичницей "
s
(Полноправные пользователи)
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 12:36
Каждый , конечно решает сам, я для себя установил, я верю в то ,на чем воспитан.Все эти новомодные расследования я просто не читаю. Поэтому для меня они по прежнему герои и панфиловцев и Космодемьянская, кто то что то вякал про Матросова, я не читал только заголовок видел
s
(Полноправные пользователи)
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- Костанай
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 12:41
Для меня герой войны моя мама. Слушал рассказы, их было правда немного, тоже войне не любила вспоминать, как дети в тылу отрывали от себя всё, питались горсточкой зерна, растертой на каменной мельничкеи залитой кипятком. Мы бы уже давно померли бы от такой диеты, а ей в 41 м было только 11, а работали в колхозе как взрослые
(Полноправные пользователи)
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 13:05
А мне нравится что сейчас пересматривается и подвергается ревизии многие перлы советской пропаганды
Это просто интересно)
Это же открытая реформация и протестантизм как в христианской истории))
Только применительно к советской религии основанной на жерственности и героизме советского народа
Москва тут выступает как агрессивный и консервативный папский Рим котрый отрицает и нападет на всех кто пытается привнести и пересмотреть догмы религии)
Но советский Мартин Лютер не сегодня а ещё в 80ые прибил свои тезисы которые мы сейчас повторяем и повторяем про пакты молотогорибентропа, ледокол Суворова, передел Европы Гитлером Сталиным и естественно что Гитлер то был социалистом со своей партией Национал социалистическая партия германии)
Муссолини к слову тоже социалистом был как не смешно)
Надо разговаривать и обсуждать
А не кричать что фсе враньё и фсе не правда
Цитата:
Как будто кто-то казахов спрашивал участвовать или нет)
Чехов в Австро венгрии кто-то спрашивал участвовать ли им в первой мировой?
Всем пофиг на мнение нац меньшинств в империях
И самое главное! Допустим если бы сейчас Австро Венгрия сохранилась и выиграла в первой мировой, немцы империи бы навязывали чехам что те по своей воле с другими народами сплотились и защитили империю от врагов!
Но Австрия проиграла
Чехи в плену создали легион котрый собирался воевать против своих же за что чехам дали свою республику по окончанию войны)
Это просто интересно)
Это же открытая реформация и протестантизм как в христианской истории))
Только применительно к советской религии основанной на жерственности и героизме советского народа
Москва тут выступает как агрессивный и консервативный папский Рим котрый отрицает и нападет на всех кто пытается привнести и пересмотреть догмы религии)
Но советский Мартин Лютер не сегодня а ещё в 80ые прибил свои тезисы которые мы сейчас повторяем и повторяем про пакты молотогорибентропа, ледокол Суворова, передел Европы Гитлером Сталиным и естественно что Гитлер то был социалистом со своей партией Национал социалистическая партия германии)
Муссолини к слову тоже социалистом был как не смешно)
Надо разговаривать и обсуждать
А не кричать что фсе враньё и фсе не правда
Цитата:
Что же касается необходимости для казахов (да и далеко не только их!) участвовать в той войне,
Как будто кто-то казахов спрашивал участвовать или нет)
Чехов в Австро венгрии кто-то спрашивал участвовать ли им в первой мировой?
Всем пофиг на мнение нац меньшинств в империях
И самое главное! Допустим если бы сейчас Австро Венгрия сохранилась и выиграла в первой мировой, немцы империи бы навязывали чехам что те по своей воле с другими народами сплотились и защитили империю от врагов!
Но Австрия проиграла
Чехи в плену создали легион котрый собирался воевать против своих же за что чехам дали свою республику по окончанию войны)
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 13:23
Цитата:
Да, действительно, почему бы вам не коснуться этой темы самому, глядя на то, как сегодняшнее невежество, не смотря и не помня о прошлое, напало войной на своих же братьев, уничтожая тех в массовом порядке?
Значит все таки Гитлер правильно сделал, если эти невежды, как например Путин, оправдал его?
Прошлое не переделаешь. Его можем только осмысливать - но в связи явлений. А вот сегодняшнее невежество, толкающее к разъединению, это то, с чем мы еще в силах хотя бы сражаться.
Да, действительно, почему бы вам не коснуться этой темы самому, глядя на то, как сегодняшнее невежество, не смотря и не помня о прошлое, напало войной на своих же братьев, уничтожая тех в массовом порядке?
Значит все таки Гитлер правильно сделал, если эти невежды, как например Путин, оправдал его?
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 13:25
Цитата:
Почему вы, постоянно говоря о казахах в какое то там коммунистическое время, даже математически не можете подсчитать, кто уничтожил нас больше, коммунисты или немецкие фашисты?
и с учетом того, что получили или потеряли и казахи, и представители
Почему вы, постоянно говоря о казахах в какое то там коммунистическое время, даже математически не можете подсчитать, кто уничтожил нас больше, коммунисты или немецкие фашисты?
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 13:30
Цитата:
Вот у вас тоже, оправдание проскочило, хотя пассивное.
Так значит это правда, что хороший Гитлер не хотел воевать, и это все сделали плохие поляки?
Не было никакой Катыни, и тд?
Да не был Гитлер марксистом! Более того, он был воинствующим антикрасным, чем и подкупил тех «творцов истории» на Западе, которые упорно подталкивали его к смертельной схватке с Советской Россией
Вот у вас тоже, оправдание проскочило, хотя пассивное.
Так значит это правда, что хороший Гитлер не хотел воевать, и это все сделали плохие поляки?
Не было никакой Катыни, и тд?
р
(Полноправные пользователи)
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- 22.04.22
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- 1208
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 13:35
....запад всегда хотел да и сегодня хочет завладеть всей Ероазией....
....затем поход Чингизхана правление золотой орды набеги тюрок с продажей славян на рабских рынках....
.....покорение Ермаком Урала и Сибири это всё невозможно вычеркнуть из истории...
....затем поход Чингизхана правление золотой орды набеги тюрок с продажей славян на рабских рынках....
.....покорение Ермаком Урала и Сибири это всё невозможно вычеркнуть из истории...
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 14:06
Цитата:
Чтож тут хорошего? Что отменяет героизм тех солдат? Количество человек (28 панфиловцев) или сам подвиг (Зоя Космодемьянская)...? Неужели дивизия сформированная в Казахстане, не сражалась героически под Москвой или Космодемьянская не героически погибла? Может Космодемьянская и мало героического совершила, но погибла героически, как многие мужики сейчас "зассат" погибать...
Может проблема деятелей, любящих все пересматривать в том, что у них не такие героические родственники, а может и вообще нет родственников фронтовиков. А так в тылу на теплых должностях сыто отсиделись, и детишки у них такие же пошли... Или они на себя примеривают ситуацию, а смогли бы они так вот совершить подвиг и умереть. А нет не смогли бы, значит никто бы не смог, и все эти подвиги придуманы...
abaika95:
А мне нравится что сейчас пересматривается и подвергается ревизии многие перлы советской пропаганды
А мне нравится что сейчас пересматривается и подвергается ревизии многие перлы советской пропаганды
Чтож тут хорошего? Что отменяет героизм тех солдат? Количество человек (28 панфиловцев) или сам подвиг (Зоя Космодемьянская)...? Неужели дивизия сформированная в Казахстане, не сражалась героически под Москвой или Космодемьянская не героически погибла? Может Космодемьянская и мало героического совершила, но погибла героически, как многие мужики сейчас "зассат" погибать...
Может проблема деятелей, любящих все пересматривать в том, что у них не такие героические родственники, а может и вообще нет родственников фронтовиков. А так в тылу на теплых должностях сыто отсиделись, и детишки у них такие же пошли... Или они на себя примеривают ситуацию, а смогли бы они так вот совершить подвиг и умереть. А нет не смогли бы, значит никто бы не смог, и все эти подвиги придуманы...
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 14:23
Что-то Запад не особо любит пересматривать свою историю. Но любит спонсировать пересмотр чужой истории.
Уже многие считают, что это Америка победила Германию. Некоторые, что и Советский Союз вместе с Германией воевал против Америки. Что первый космонавт и первая женщина в космосе - американцы (опрос студентов на Западе). Уже некоторые молодые японцы считают, что это Россия (не Союз) сбросил атомные бомбы на Японию. Про то, что в годы войны Штаты посадили в лагеря около 200 тысяч японцев-американцев. Мало кто помнит. Но все помнят о советских депортациях.
Зато придумываются супер подвиги с древних времен. 300 спартанцев к примеру. Про современные фильмы о подвигах Запада во 2 мировой вообще смешно смотреть...
Уже многие считают, что это Америка победила Германию. Некоторые, что и Советский Союз вместе с Германией воевал против Америки. Что первый космонавт и первая женщина в космосе - американцы (опрос студентов на Западе). Уже некоторые молодые японцы считают, что это Россия (не Союз) сбросил атомные бомбы на Японию. Про то, что в годы войны Штаты посадили в лагеря около 200 тысяч японцев-американцев. Мало кто помнит. Но все помнят о советских депортациях.
Зато придумываются супер подвиги с древних времен. 300 спартанцев к примеру. Про современные фильмы о подвигах Запада во 2 мировой вообще смешно смотреть...
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1208
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 14:25
польская сторона не только не издала на польском языке данный сборник, но и приняла меры по скупке части российского тиража.Так вот, в сборнике «Красноармейцы…» представлен документ № 72, именуемый «Временная инструкция для концентрационных лагерей военнопленных, утвержденная Верховным командованием Войска Польского».Приведу небольшую цитату из этого документа: «…Вслед за приказами Верховного командования № 2800/III от 18.IV.1920, № 17000/IV от 18.IV.1920, № 16019/II, а также 6675/San. издается временная инструкция для концентрационных лагерей… Лагеря для большевистских пленных, которые должны быть созданы по приказу Верховного командования Войска Польского № 17000/IV в Звягеле и Плоскирове, а затем Житомире, Коростене и Баре, носят название «Концентрационный лагерь для военнопленных №…».Так что, панове, возникает вопрос. Как, приняв закон о недопустимости именования польских лагерей концентрационными, вы будете поступать с теми польскими историками, которые позволят себе ссылаться на вышеназванную «Временную инструкцию…»? Но оставлю этот вопрос на рассмотрение польским юристам и вернусь к польским лагерям для военнопленных, в том числе именуемых концентрационными.Ознакомление с документами, содержащимися в сборнике «Красноармейцы…», позволяет уверенно утверждать, что дело не в названии, а в сути польских лагерей для военнопленных. В них были созданы такие нечеловеческие условия содержания военнопленных красноармейцев, что они могут с полным правом рассматриваться, как предтечи нацистских концлагерей.Цитата:
......будем орать до срыва голосовых связак про Катынь....
...пленные Красноармейцы не счёт ты как всегда применяешь страусиную методику
111:
Вот у вас тоже, оправдание проскочило, хотя пассивное. Так значит это правда, что хороший Гитлер не хотел воевать, и это все сделали плохие поляки? Не было никакой Катыни, и тд?
Вот у вас тоже, оправдание проскочило, хотя пассивное. Так значит это правда, что хороший Гитлер не хотел воевать, и это все сделали плохие поляки? Не было никакой Катыни, и тд?
......будем орать до срыва голосовых связак про Катынь....
...пленные Красноармейцы не счёт ты как всегда применяешь страусиную методику
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 14:56
Поляки всеми правдами и неправдами пытаются отмыть эту веху в своей истории. Интересно да? Почему же они не пересматривают свою историю.
Не забываем, что были и австро-венгерские концентрационные лагеря для русинов, проживавших тогда на территории современной Западной Украины. Тоже в учебниках австрийских не встретишь...
Не забываем, что были и австро-венгерские концентрационные лагеря для русинов, проживавших тогда на территории современной Западной Украины. Тоже в учебниках австрийских не встретишь...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15804
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 15:57
Цитата:
И сражались и гибли но самое то интересное в деталях
Я вырос на советских книжках и учебниках (других в 90ые не было)
Про героизм, Зою итд
Я верил истово в то что,ну вот реальные герои
Положили жизни
А потом БАЦ и читаю ледокол Суворова
Бац Сталина радизинског
Бац фильмы Сванидзе итд
И вот панфиловцы которых не 28 было а больше
И выжили они частью а не погибли все
Кто-то в плен попал кто-то вообще полицаем стал
И уже какое-то иное отношение к истории
Зоя как оказалось деревни жгла где крестьяне ещё жили
Тоесть бабы и старики кто не успел убежать от немцев,она им дома жгла чтобы немцы в деревне не остались
А бабы и старики куда? Умирать на 30 градусном морозе
Героизм? Да погибла геройски а сами ее операции спорные Цитата:
У меня прадеды фронтовики
Но это не значит что я не хочу пересмотреть те или иные вопросы второй мировой
Цитата:
Это запад то не любит??)))
А где пару лет назад памятники Колумбу валили потомучто оказалось что он расист?
Где все белые на колени вставали перед черными за годы рабства?))
Это не пересмотр истории?
Запад фору всем даёт в деле пересмотра своей истории)
В Англии вон уже Черчилля потихоньку срут за то что тот к нац меньшинствам немного презрительно относился)
А уж во Франции какие баталии проходят по каждому вопросу
От революции до коммуны
Цитата:
Опросите в Москве студентов кто такой Ленин
Они тоже всякую ахинею начнут нести
Цитата:
Прям все Японцы про депортации знают в СССР?))
Цитата:
Вроде как в фильме 300 спартанцев ни одного американца не замечено
Всё про греков рассказывают))
К слову серия фильмов вышедших в нулевые о том как греки или крестоносцы или в целом американцы воюют с персами и арабами и в целом с мусульманами это заказ Пентагона на фоне иракской войны
Тоесть фильмы, Троя, Александр, царство небесное, 300 спартанцев, падение черного ястреба, прямая пропаганда западной цивилизации)
Но как мощно сделано а! Умеют же снимать! А у России что? Князь Владимир, истребитель и солнцепек...
Серия фильмов Бэтмен,человек паук, железный человек и трансформеры тоже заказ но уже спецслужб, о методах борьбы с внутренним и внешним терроризмом))Цитата:
Напишите им)
mks2703:
Чтож тут хорошего? Что отменяет героизм тех солдат? Количество человек (28 панфиловцев) или сам подвиг (Зоя Космодемьянская)...? Неужели дивизия сформированная в Казахстане, не сражалась героически под Москвой или Космодемьянская не героически погибла?
Чтож тут хорошего? Что отменяет героизм тех солдат? Количество человек (28 панфиловцев) или сам подвиг (Зоя Космодемьянская)...? Неужели дивизия сформированная в Казахстане, не сражалась героически под Москвой или Космодемьянская не героически погибла?
И сражались и гибли но самое то интересное в деталях
Я вырос на советских книжках и учебниках (других в 90ые не было)
Про героизм, Зою итд
Я верил истово в то что,ну вот реальные герои
Положили жизни
А потом БАЦ и читаю ледокол Суворова
Бац Сталина радизинског
Бац фильмы Сванидзе итд
И вот панфиловцы которых не 28 было а больше
И выжили они частью а не погибли все
Кто-то в плен попал кто-то вообще полицаем стал
И уже какое-то иное отношение к истории
Зоя как оказалось деревни жгла где крестьяне ещё жили
Тоесть бабы и старики кто не успел убежать от немцев,она им дома жгла чтобы немцы в деревне не остались
А бабы и старики куда? Умирать на 30 градусном морозе
Героизм? Да погибла геройски а сами ее операции спорные Цитата:
mks2703:
Может проблема деятелей, любящих все пересматривать в том, что у них не такие героические родственники, а может и вообще нет родственников фронтовиков
Может проблема деятелей, любящих все пересматривать в том, что у них не такие героические родственники, а может и вообще нет родственников фронтовиков
У меня прадеды фронтовики
Но это не значит что я не хочу пересмотреть те или иные вопросы второй мировой
Цитата:
mks2703:
Что-то Запад не особо любит пересматривать свою историю. Но любит спонсировать пересмотр чужой истории
Что-то Запад не особо любит пересматривать свою историю. Но любит спонсировать пересмотр чужой истории
Это запад то не любит??)))
А где пару лет назад памятники Колумбу валили потомучто оказалось что он расист?
Где все белые на колени вставали перед черными за годы рабства?))
Это не пересмотр истории?
Запад фору всем даёт в деле пересмотра своей истории)
В Англии вон уже Черчилля потихоньку срут за то что тот к нац меньшинствам немного презрительно относился)
А уж во Франции какие баталии проходят по каждому вопросу
От революции до коммуны
Цитата:
mks2703:
Некоторые, что и Советский Союз вместе с Германией воевал против Америки. Что первый космонавт и первая женщина в космосе - американцы (опрос студентов на Западе).
Некоторые, что и Советский Союз вместе с Германией воевал против Америки. Что первый космонавт и первая женщина в космосе - американцы (опрос студентов на Западе).
Опросите в Москве студентов кто такой Ленин
Они тоже всякую ахинею начнут нести
Цитата:
mks2703:
Уже некоторые молодые японцы считают, что это Россия (не Союз) сбросил атомные бомбы на Японию. Про то, что в годы войны Штаты посадили в лагеря около 200 тысяч японцев-американцев. Мало кто помнит. Но все помнят о советских депортациях.
Уже некоторые молодые японцы считают, что это Россия (не Союз) сбросил атомные бомбы на Японию. Про то, что в годы войны Штаты посадили в лагеря около 200 тысяч японцев-американцев. Мало кто помнит. Но все помнят о советских депортациях.
Прям все Японцы про депортации знают в СССР?))
Цитата:
mks2703:
Зато придумываются супер подвиги с древних времен. 300 спартанцев к примеру.
Зато придумываются супер подвиги с древних времен. 300 спартанцев к примеру.
Вроде как в фильме 300 спартанцев ни одного американца не замечено
Всё про греков рассказывают))
К слову серия фильмов вышедших в нулевые о том как греки или крестоносцы или в целом американцы воюют с персами и арабами и в целом с мусульманами это заказ Пентагона на фоне иракской войны
Тоесть фильмы, Троя, Александр, царство небесное, 300 спартанцев, падение черного ястреба, прямая пропаганда западной цивилизации)
Но как мощно сделано а! Умеют же снимать! А у России что? Князь Владимир, истребитель и солнцепек...
Серия фильмов Бэтмен,человек паук, железный человек и трансформеры тоже заказ но уже спецслужб, о методах борьбы с внутренним и внешним терроризмом))Цитата:
mks2703:
Поляки всеми правдами и неправдами пытаются отмыть эту веху в своей истории. Интересно да? Почему же они не пересматривают свою историю.
Поляки всеми правдами и неправдами пытаются отмыть эту веху в своей истории. Интересно да? Почему же они не пересматривают свою историю.
Напишите им)
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 16:14
Цитата:
И где вы тут фору увидели. Микроскоп нужен.
Колумба вспомнили. Вы еще Понтия Пилата вспомните. За рабство пусть стоят на коленях. Это же их история и правдивая - не вижу тут форы... Что там за Черчиля - детский лепет. А Франция, что покаялась за Великую Французскую Революцию? Нет. За гугенотов покаялась? Нет. За то, что французские части воевали против ваших дедов? Нет...
Сравнения не уместны... найдите что нибудь посерьезней...
abaika95:
Запад фору всем даёт в деле пересмотра своей истории)
Запад фору всем даёт в деле пересмотра своей истории)
И где вы тут фору увидели. Микроскоп нужен.
Колумба вспомнили. Вы еще Понтия Пилата вспомните. За рабство пусть стоят на коленях. Это же их история и правдивая - не вижу тут форы... Что там за Черчиля - детский лепет. А Франция, что покаялась за Великую Французскую Революцию? Нет. За гугенотов покаялась? Нет. За то, что французские части воевали против ваших дедов? Нет...
Сравнения не уместны... найдите что нибудь посерьезней...
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