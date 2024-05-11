Отправлено: - 15:57

mks2703:

Чтож тут хорошего? Что отменяет героизм тех солдат? Количество человек (28 панфиловцев) или сам подвиг (Зоя Космодемьянская)...? Неужели дивизия сформированная в Казахстане, не сражалась героически под Москвой или Космодемьянская не героически погибла?

mks2703:

Может проблема деятелей, любящих все пересматривать в том, что у них не такие героические родственники, а может и вообще нет родственников фронтовиков

mks2703:

Что-то Запад не особо любит пересматривать свою историю. Но любит спонсировать пересмотр чужой истории

mks2703:

Некоторые, что и Советский Союз вместе с Германией воевал против Америки. Что первый космонавт и первая женщина в космосе - американцы (опрос студентов на Западе).

mks2703:

Уже некоторые молодые японцы считают, что это Россия (не Союз) сбросил атомные бомбы на Японию. Про то, что в годы войны Штаты посадили в лагеря около 200 тысяч японцев-американцев. Мало кто помнит. Но все помнят о советских депортациях.

mks2703:

Зато придумываются супер подвиги с древних времен. 300 спартанцев к примеру.

mks2703:

Поляки всеми правдами и неправдами пытаются отмыть эту веху в своей истории. Интересно да? Почему же они не пересматривают свою историю.

Цитата:И сражались и гибли но самое то интересное в деталяхЯ вырос на советских книжках и учебниках (других в 90ые не было)Про героизм, Зою итдЯ верил истово в то что,ну вот реальные героиПоложили жизниА потом БАЦ и читаю ледокол СувороваБац Сталина радизинскогБац фильмы Сванидзе итдИ вот панфиловцы которых не 28 было а большеИ выжили они частью а не погибли всеКто-то в плен попал кто-то вообще полицаем сталИ уже какое-то иное отношение к историиЗоя как оказалось деревни жгла где крестьяне ещё жилиТоесть бабы и старики кто не успел убежать от немцев,она им дома жгла чтобы немцы в деревне не осталисьА бабы и старики куда? Умирать на 30 градусном морозеГероизм? Да погибла геройски а сами ее операции спорные Цитата:У меня прадеды фронтовикиНо это не значит что я не хочу пересмотреть те или иные вопросы второй мировойЦитата:Это запад то не любит??)))А где пару лет назад памятники Колумбу валили потомучто оказалось что он расист?Где все белые на колени вставали перед черными за годы рабства?))Это не пересмотр истории?Запад фору всем даёт в деле пересмотра своей истории)В Англии вон уже Черчилля потихоньку срут за то что тот к нац меньшинствам немного презрительно относился)А уж во Франции какие баталии проходят по каждому вопросуОт революции до коммуныЦитата:Опросите в Москве студентов кто такой ЛенинОни тоже всякую ахинею начнут нестиЦитата:Прям все Японцы про депортации знают в СССР?))Цитата:Вроде как в фильме 300 спартанцев ни одного американца не замеченоВсё про греков рассказывают))К слову серия фильмов вышедших в нулевые о том как греки или крестоносцы или в целом американцы воюют с персами и арабами и в целом с мусульманами это заказ Пентагона на фоне иракской войныТоесть фильмы, Троя, Александр, царство небесное, 300 спартанцев, падение черного ястреба, прямая пропаганда западной цивилизации)Но как мощно сделано а! Умеют же снимать! А у России что? Князь Владимир, истребитель и солнцепек...Серия фильмов Бэтмен,человек паук, железный человек и трансформеры тоже заказ но уже спецслужб, о методах борьбы с внутренним и внешним терроризмом))Цитата:Напишите им)