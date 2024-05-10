Цитата:
Добринцофф:
Действительно Овощи-фрукты всё таки лучше вживую выбирать,то что на картинке в приложение может вообще не соответствовать тому, что привезут
Незнаю сколько заказывал
Ничего плохого не приезжало
Бывает накидают БОЛЬШЕ чем я заказывал
Но это не трагично
Как-то привезли битые яйца
Фотографирую
Шлю в поддержку
Тут же вернулись деньги за яйца Цитата:
maxsaf:
Там цены были стабильные. Попробуй в КЗ такой каталог выпусти - раз в неделю придется перепечатывать
Если не знаешь то каталог выпускался каждый месяц)) с разными ценами)
Или ты хочешь сказать что запад это аналог СССР где цены не меняются и инфляции нет?
В Канаде че по ценам? С 2011 не изменились?))
Да ладно с 2011, за время пандемии чё там?)
Цитата:
Добринцофф:
Я холодильник то же в приложение выбрал,но думаю дай всё таки вживую на него взгляну,приехал в магаз посмотрел и тут подходит консультант и говрит,а вот рядом моделька на 10000 дороже но там
В итоге консультант впихнул холодильник дороже чем тебе нужен был изначально
Да с опцией но дороже и впихнул)
Ниразу не было так чтобы консультант впихнул товар дешевле и лучше чем ты изначально планировал взять, всегда предложит дороже и практически такой же по опциям)