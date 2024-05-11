Отправлено: - 13:05

Что же касается необходимости для казахов (да и далеко не только их!) участвовать в той войне,

А мне нравится что сейчас пересматривается и подвергается ревизии многие перлы советской пропагандыЭто просто интересно)Это же открытая реформация и протестантизм как в христианской истории))Только применительно к советской религии основанной на жерственности и героизме советского народаМосква тут выступает как агрессивный и консервативный папский Рим котрый отрицает и нападет на всех кто пытается привнести и пересмотреть догмы религии)Но советский Мартин Лютер не сегодня а ещё в 80ые прибил свои тезисы которые мы сейчас повторяем и повторяем про пакты молотогорибентропа, ледокол Суворова, передел Европы Гитлером Сталиным и естественно что Гитлер то был социалистом со своей партией Национал социалистическая партия германии)Муссолини к слову тоже социалистом был как не смешно)Надо разговаривать и обсуждатьА не кричать что фсе враньё и фсе не правдаЦитата:Как будто кто-то казахов спрашивал участвовать или нет)Чехов в Австро венгрии кто-то спрашивал участвовать ли им в первой мировой?Всем пофиг на мнение нац меньшинств в империяхИ самое главное! Допустим если бы сейчас Австро Венгрия сохранилась и выиграла в первой мировой, немцы империи бы навязывали чехам что те по своей воле с другими народами сплотились и защитили империю от врагов!Но Австрия проигралаЧехи в плену создали легион котрый собирался воевать против своих же за что чехам дали свою республику по окончанию войны)