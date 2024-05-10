Отправлено: - 01:01

абике:

! Для того, чтобы не раздавать бюджетные деньги, ведь гос-во не является страховой компанией! Для этого нужно создать государственные государственные компании, которые будут конкурентами частным страховым компаниям.

Цитата:........назови хоть одну гос.страховую компанию сегодня...при союзе был госстрах......на западе таковых не знаю...