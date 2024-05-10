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≡ 473 дома не подлежат восстановлению после паводка в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49162
473 дома не подлежат восстановлению после паводка в Костанайской области
Отправлено: 10.05.24 - 19:41
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- На сегодня для пострадавших жителей в Костанае и Аркалыке уже приобретена 101 квартира за счет резерва правительства и спонсорских вложений. В Аркалыке также строится 50-квартирный дом с финансированием ТОО «Базис А», - сообщили на сайте премьер-министра.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
157
Re: 473 дома не подлежат восстановлению после паводка в...
Отправлено: 10.05.24 - 19:41
#1
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Чтобы у людей была юридическая грамотность и ответственность за сохранение имущества прежде всего, нужно депутатам всех уровней, министрам во всех сферах, акимам всех уровней на все 100 % знать Гражданский Кодекс, Закон о страховании, чтобы впредь учить собственников страховать свое имущество в государственных страховых организациях! Для того, чтобы не раздавать бюджетные деньги, ведь гос-во не является страховой компанией! Для этого нужно создать государственные государственные компании, которые будут конкурентами частным страховым компаниям.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1206
Re: 473 дома не подлежат восстановлению после паводка в...
Отправлено: 11.05.24 - 01:01
#2
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Цитата:
абике:
! Для того, чтобы не раздавать бюджетные деньги, ведь гос-во не является страховой компанией! Для этого нужно создать государственные государственные компании, которые будут конкурентами частным страховым компаниям.


........назови хоть одну гос.страховую компанию сегодня...при союзе был госстрах...
...на западе таковых не знаю...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
424
Re: 473 дома не подлежат восстановлению после паводка в...
Отправлено: 11.05.24 - 10:28
#3
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"...В Аркалыке также строится 50-квартирный дом с финансированием ТОО «Базис А»...."

Да уж. Вот стоило оно того, по.еривать целые микрорайоны, чтобы потом на "руинах" строить один дом.
Так во всём. От большого ума были розданы за бесценок детские сады (никто же не собирался рожать в будущем). А теперь выкупаются по рыночным ценам и восстанавливаются, а мест всё равно не хватает. И до сих пор заняты многие детсады не по назначению. Где-то кабаки, где-то жильё (не слишком ли жирно в центре микрорайонов иметь свои коттеджи), где-то сауны и автосервисы...
Почему нельзя было просто сдать в аренду... Или законсервировать...
И так во всем. Сначала забросим до разрушения, а потом восстанавливаем...Ничего личного - бюджет то позволяет...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
424
473 дома не подлежат восстановлению после паводка в Костанайской области
Отправлено: 11.05.24 - 10:35
#4
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
........назови хоть одну гос.страховую компанию сегодня...при союзе был госстрах...


АО "Kaspi Страхование"
АО "СК «АСКО»"
АО "СК «Салем»"
АО "Freedom Finance Insurance" ранее «Trust Insurance»"
АО "СК «Виктория»"
АО "Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант»"
АО "Страховая компания «Евразия»"
АО "Зерновая страховая компания"

И это не весь список. Наши страховщики работают и в мире. Зачем нужна государственная компания? Для неэффективного бизнеса...

[Исправлено: mks2703, 11.05.2024 - 11:37]
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