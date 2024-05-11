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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49162
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 10:12
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Меня не очень-то цепляют термины. Они изменчивы. Так что и в самих по себе спорах о названии войны нет ничего оригинального. Но вслушайтесь! На нас с ходу обрушивают антимиф о том, что Сталин и Гитлер были марксистами.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
164
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 10:12
#1
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«смешивание божьего дара с яичностей» - вообще-то правильно " с яичницей "
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4751
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 12:36
#2
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Каждый , конечно решает сам, я для себя установил, я верю в то ,на чем воспитан.Все эти новомодные расследования я просто не читаю. Поэтому для меня они по прежнему герои и панфиловцев и Космодемьянская, кто то что то вякал про Матросова, я не читал только заголовок видел
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4751
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 12:41
#3
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Для меня герой войны моя мама. Слушал рассказы, их было правда немного, тоже войне не любила вспоминать, как дети в тылу отрывали от себя всё, питались горсточкой зерна, растертой на каменной мельничкеи залитой кипятком. Мы бы уже давно померли бы от такой диеты, а ей в 41 м было только 11, а работали в колхозе как взрослые
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