Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества

Отправлено: - 12:41

Для меня герой войны моя мама. Слушал рассказы, их было правда немного, тоже войне не любила вспоминать, как дети в тылу отрывали от себя всё, питались горсточкой зерна, растертой на каменной мельничкеи залитой кипятком. Мы бы уже давно померли бы от такой диеты, а ей в 41 м было только 11, а работали в колхозе как взрослые