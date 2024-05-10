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≡ Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49162
Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
Отправлено: 10.05.24 - 10:44
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Беседую на эту тему с предпринимателями, занятыми в разных сферах, наблюдения одни: торговли в магазинах нет! Не продаются ни вещи, ни электроинструменты, ни бытовая химия. Можно связать это с низким уровнем дохода или еще какими-то факторами. Но думаю, что в первую очередь это напрямую связано с развитием маркетплейсов.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6877
Re: Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
Отправлено: 11.05.24 - 09:40
#15
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Соседи выписали культиватор электрический,очень дешево за пятьдесят тысячи нашими,пригласили посмотреть. Конечно,не так гремит как двс,но мне показалось уж больно хрупкая вещь. Как вводу глядел,слышу разборки какие-то у них. Кажется бабка побила деда,уж больно мрачый ходит ,мы уже картошку посадили а у них даже не спахана
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