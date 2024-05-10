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Беседую на эту тему с предпринимателями, занятыми в разных сферах, наблюдения одни: торговли в магазинах нет! Не продаются ни вещи, ни электроинструменты, ни бытовая химия. Можно связать это с низким уровнем дохода или еще какими-то факторами. Но думаю, что в первую очередь это напрямую связано с развитием маркетплейсов.