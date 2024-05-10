НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дали денег - ждут отдачи. Проблема с мусором в Костанае становится все острее
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49162
Дали денег - ждут отдачи. Проблема с мусором в Костанае становится все острее
Отправлено: 10.05.24 - 18:28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Мы специально дали средства «Тазалыку», чтобы он купил технику и контейнеры и лучше работал. Все это приобретено. Но вопрос так и не решается, - отметил на совещании аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
157
Re: Дали денег - ждут отдачи. Проблема с мусором в Костанае...
Отправлено: 10.05.24 - 18:28
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкуренции по уборке мусора нет вообще! Кто лоббирует этот Тазалык? Пора дать не денег, а хорошего пинка за расхлябанность, уклонение от своих прямых обязанностей! Правильно аким области говорит акиму города, когда вы займетесь этим Тазалыком, чтобы он работал, а то ему все мешало! Тазалык не работает даже с должниками, это же не будет делать аким области? Прямой саботаж! Также не работает по взысканию задолженности с должников и КТЭК,которому должны 1 миллиард 700 миллионов тенге! Привыкли за счет добросовестных плательщиков, за счет бюджета содержать дармоедов по области! Это дармоедство нужно прекратить, раз и навсегда, не в социализме живем. Не надо быть жалостливым гос-вом, пора и кнут применять!
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
424
Re: Дали денег - ждут отдачи. Проблема с мусором в Костанае...
Отправлено: 11.05.24 - 09:39
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проблема с платежами решается просто. Просто повышением тарифа. Зачем заморачиваться, когда можно поднять тариф. Те, кто не платил и дальше не будут платить. А те, кто платил, будут "платить" за неплательщиков, после повышения тарифов.
К примеру в Рудном, еще недавно, кажется платили 280. Не все. Сейчас появилась новая фирма и цена стала 435...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS