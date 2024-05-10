Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Дали денег - ждут отдачи. Проблема с мусором в Костанае становится все острее
Дали денег - ждут отдачи. Проблема с мусором в Костанае становится все острее
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать