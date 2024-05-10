Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
Отправлено: 10.05.24 - 10:44
Беседую на эту тему с предпринимателями, занятыми в разных сферах, наблюдения одни: торговли в магазинах нет! Не продаются ни вещи, ни электроинструменты, ни бытовая химия. Можно связать это с низким уровнем дохода или еще какими-то факторами. Но думаю, что в первую очередь это напрямую связано с развитием маркетплейсов. Читать новость
Не знаю, Солнечный постоянно полный людьми, скидками и тд.. Пивной ларек на Детском, полный. Тополек напротив полный. Смайл полный, вещи в Марте разбегаются как пирожки. Детская одежда около Французского, не дешевая, разбегается, у них и в Марте бутик и да, многие они сейчас в Каспии или где то там торгуют.
Во-вторых, я понимаю, что деньги, которые я заплатил за товар на маркетплейсе, уйдут из страны. Они будут служить другой стране, улучшая благосостояние ее граждан, городов и сел.
Не совсем верно. Ну купил ты тот же Айфон в Технодоме или в каком то ларьке тут. Или купил в Каспии, в магазине с Кокчетава допустим, который выставил товар на 20 тысяч дешевле. Разница есть? Нет. Деньги уйдут американцам или кому то там? Уйдут что тут, что там. Так что без разницы. Если товар не произведен в Казахстане, уйдут, у кого бы ты его не купил.
маркетплейсы естественный этап развития общества потребления когда уже ну совсем никаких усилий не надо прилагать чтобы купить товар сломался чайник вчера думаю где мне сейчас купить новый? перебираю варианты где я последний раз видел чайники и в каких магазинах) ай че ходить захожу на каспи ищу чтобы доставка была сегодня, доплачиваю 900 тенге за экспресс чтобы привезли прям через пару часов вуаля сижу пью чай из нового чайника может быть в магазине такой же дешевле стоит ну насколько? на тыщу-две да и пофиг, зато я сохранил время, нервы итд
а учитывая что маркетплейсы активно вводят рассрочку то ваще капец я забыл когда последний раз был на рынке или в магазине и выбирал товар (кроме продуктов) стиралки, холодильники, телефоны, компы,кровати, даже посуду уже заказываю че возиться ходить по магазинам? зашел, все удобно расписано, консультант на уши не приседает пытаясь впарить барахло, нет дискомфортного ощущения когда выбираешь товар и до конца не знаешь брать или не брать кликнул холодос 250 тыщ думаешь ну в магазине я бы перед ним стоял бы сейчас и думал до последнего и сомневался а тут ваще пофиг рассрочка на год ваще отлично,копейки в месяц выплачивать даже не заметно будет правда ты так набираешь набираешь в итоге бац потом у тебя выплата в месяц под 300 тыщ натекает))
не замечаешь покупки когда покупаешь с телефона раньше купить холодильник или телевизор-целое событие всей семьей идешь в магазины причем обходишь несколько выбираешь, с продавцом советуешься проверяешь работу на месте потом договариваешься о доставке дома сидишь ждешь-переживаешь а сейчас тьфу телик купить как пачку чипсов на сдачу взять)
в США это еще в 90ых годах обкатали правда вместо приложений были каталоги журнальные люди сидели дома выбирали потом звонили по номеру и доставка тут как тут герой фильма "бойцовский клуб" как раз об этом и рассказывал сидишь на унитазе и в каталоге икея подбираешь столик в гостиную)
111: Не знаю, Солнечный постоянно полный людьми, скидками и тд.. Пивной ларек на Детском, полный.
ну так это продукты же)) продукты в приложении мы еще не научились брать хотя вру постоянно заказываю (заказывал пока его не затопило) продукты из солнечного накидал в приложении лука, картошки, воды итд все самое тяжелое через пару часов тебе привозят и до квартиры поднимают удобняк же! вместо того чтобы тащиться в супер ходить там в жаре среди толпы в очереди на кассе стоять некоторые уже на валберис продукты заказывают какиенбудь чипсы которые у нас не продают кошачий корм тоннами
Цитата:
111: Смайл полный, вещи в Марте разбегаются как пирожки.
ну вещи всетаки лучше лично ходить выбирать и примерять заказал кросы оказались большие хотя размер указан мой приходится сдавать товар обратно и ждать другой а еще процент снимут за отказ от вещи
женщины вообще в валдберис умудряются заказывать по 10 платьев и сидят в примерочной примеряют ниче не понравилась сдала обратно заплатив 3 тыщи))
abaika95: нет дискомфортного ощущения когда выбираешь товар и до конца не знаешь брать или не брать кликнул холодос 250 тыщ
Я холодильник то же в приложение выбрал,но думаю дай всё таки вживую на него взгляну,приехал в магаз посмотрел и тут подходит консультант и говрит,а вот рядом моделька на 10000 дороже но там есть очень удобный отсек для охлаждённого мяса то есть температура в нём 0,-1 градус оказалось очень удобная опция в итоге взял в магазине. Цитата:
abaika95: накидал в приложении лука, картошки
Цитата:
111: А пощупать?
Действительно Овощи-фрукты всё таки лучше вживую выбирать,то что на картинке в приложение может вообще не соответствовать тому, что привезут.
И правильно делают (люди), что уходят. Только на днях на Бак-баке в Рудном был, торговцы тоже плачут-не идет покупатель, при этом к 11 дня они только начинают ставни на бутиках открывать, а в 16-00 уже начинают собирать товар и к 17 уже никого нет. Разве так заработаешь? В магазинах один ширпотреб, ничего путного не найти. Раз пять последние ездил по магазинам искал: батарейки к базе радиотелефона, не нашел ни в Рудном, ни в Костанае, Видеодомофоны, висят пара моделек дореволюционных уже лет ...дцать и ни копейки не дешевеют, купил на ВБ дешевле и современнее. Решил ранцевый опрыскиватель для сада приобрести -нет, не слыхали, Микрокнопка на брелке автосигналки полетела, это вообще фантастика, кто ж ее продавать будет? И т.д. и т.п. Поэтому не езжу и не ищу, теперь только на маркет плей!
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