Re: Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя

Отправлено: - 15:25

маркетплейсы естественный этап развития общества потребления

когда уже ну совсем никаких усилий не надо прилагать чтобы купить товар

сломался чайник вчера

думаю где мне сейчас купить новый? перебираю варианты где я последний раз видел чайники и в каких магазинах) ай че ходить

захожу на каспи ищу чтобы доставка была сегодня, доплачиваю 900 тенге за экспресс чтобы привезли прям через пару часов

вуаля сижу пью чай из нового чайника

может быть в магазине такой же дешевле стоит

ну насколько? на тыщу-две

да и пофиг, зато я сохранил время, нервы итд



а учитывая что маркетплейсы активно вводят рассрочку то ваще капец

я забыл когда последний раз был на рынке или в магазине и выбирал товар (кроме продуктов)

стиралки, холодильники, телефоны, компы,кровати, даже посуду уже заказываю

че возиться ходить по магазинам? зашел, все удобно расписано, консультант на уши не приседает пытаясь впарить барахло, нет дискомфортного ощущения когда выбираешь товар и до конца не знаешь брать или не брать

кликнул холодос 250 тыщ

думаешь ну в магазине я бы перед ним стоял бы сейчас и думал до последнего и сомневался

а тут ваще пофиг рассрочка на год

ваще отлично,копейки в месяц выплачивать даже не заметно будет

правда ты так набираешь набираешь в итоге бац потом у тебя выплата в месяц под 300 тыщ натекает))



не замечаешь покупки когда покупаешь с телефона

раньше купить холодильник или телевизор-целое событие

всей семьей идешь в магазины причем обходишь несколько

выбираешь, с продавцом советуешься

проверяешь работу на месте

потом договариваешься о доставке

дома сидишь ждешь-переживаешь

а сейчас тьфу телик купить как пачку чипсов на сдачу взять)



в США это еще в 90ых годах обкатали

правда вместо приложений были каталоги журнальные

люди сидели дома выбирали потом звонили по номеру и доставка тут как тут

герой фильма "бойцовский клуб" как раз об этом и рассказывал

сидишь на унитазе и в каталоге икея подбираешь столик в гостиную)