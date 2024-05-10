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"Пришли и разом всех отключили" - Как расследование полиции Костаная оставило без связи сотни объектов по всей стране
"Пришли и разом всех отключили" - Как расследование полиции Костаная оставило без связи сотни объектов по всей стране
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49161
"Пришли и разом всех отключили" - Как расследование полиции Костаная оставило без связи сотни объектов по всей стране
Отправлено: 10.05.24 - 15:16
Из дата-центра ТОО «Казтехносвязь» в Алматы изъяли телекоммуникационное оборудование. В компании считают: действия полиции могут быть связаны «с попыткой конкурентов убрать ТОО с рынка, либо же попыткой рейдерского захвата со стороны неизвестных лиц».
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1492
Re: "Пришли и разом всех отключили" - Как...
Отправлено: 10.05.24 - 15:16
"А 23 апреля, в первой половине дня, произошла авария в дата-центре. И только потом мы узнали, что пришла полиция и разом отключила всех клиентов."
так то серверная за замком должны быть, и ограничение по доступу
так то серверная за замком должны быть, и ограничение по доступу
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1390
Re: "Пришли и разом всех отключили" - Как...
Отправлено: 10.05.24 - 16:17
Мда,такому монстру дорогу переходить опасно..
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 10.05.24
- Сообщений:
- 1
Re: "Пришли и разом всех отключили" - Как...
Отправлено: 10.05.24 - 16:35
Беспредел монополистов имеющих влияние и власть. Пользуются привелегиями себе на руку не давая никакого развития для общества и страны в целом. А ведь эта компания не один день строилась, жаль стольким трудам коту под хвост изза такого беспредела. Пусть решится все справедливо и понесут наказание действительно виновные люди.
L
(Пользователи)
- Регистрация:
- 10.05.24
- Сообщений:
- 1
Re: "Пришли и разом всех отключили" - Как...
Отправлено: 10.05.24 - 17:21
Конкретный беспредел, вместо того чтобы поддерживать казахстанских разработчиков - они давят в интересах казахтелекома. Здоровая конкуренция выгодна народу, а монополия казахтелекома это путь к двум стаканчикам на нитке а не к качественному интернету. И кстати дело уже почти год на доследствии, за год нельзя найти фактов нарушения закона? Вопрос конечно риторический))
Re: "Пришли и разом всех отключили" - Как...
Отправлено: 10.05.24 - 19:20
Цитата:
Максимально размытая, но при этом практически единственная статья в сфере IT. Под нее за уши можно притянуть все что угодно, и дойти до маразма. Вацап - вредоносная программа? Вполне, с ее помощью фейки распространяют и революциями управляют. Я таких примеров могу очень много привести
210 УК РК (создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов)
Максимально размытая, но при этом практически единственная статья в сфере IT. Под нее за уши можно притянуть все что угодно, и дойти до маразма. Вацап - вредоносная программа? Вполне, с ее помощью фейки распространяют и революциями управляют. Я таких примеров могу очень много привести
Re: "Пришли и разом всех отключили" - Как...
Отправлено: 10.05.24 - 19:31
Цитата:
Вполне разумно, оборудование то практически и не нужно им для расследования, им нужен софт, в принципе они могут снять образы с дисков и искать по ним, а оборудование вернуть. Интересно, что именно изъято?
Я бы даже на первое место поставил возврат нашего оборудования.
Вполне разумно, оборудование то практически и не нужно им для расследования, им нужен софт, в принципе они могут снять образы с дисков и искать по ним, а оборудование вернуть. Интересно, что именно изъято?
"Пришли и разом всех отключили" - Как расследование полиции Костаная оставило без связи сотни объектов по всей стране
Отправлено: 10.05.24 - 19:46
Цитата:
Давайте не будем разбрасываться домыслами. На компанию наехали правоохранительные органы, а кто за ними стоит - можно только догадываться. Если есть факты - озвучьте их.
Tom bishop:
Беспредел монополистов
Беспредел монополистов
Давайте не будем разбрасываться домыслами. На компанию наехали правоохранительные органы, а кто за ними стоит - можно только догадываться. Если есть факты - озвучьте их.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 9842
"Пришли и разом всех отключили" - Как расследование полиции Костаная оставило без связи сотни объектов по всей стране
Отправлено: 10.05.24 - 20:04
Цитата:
А я ушёл от монополистов,наконец то в нашем районе появились конкуренты,прощай наглый,жадный ,хамоватый косяктелеком.
Tom bishop:
Беспредел монополистов
Беспредел монополистов
А я ушёл от монополистов,наконец то в нашем районе появились конкуренты,прощай наглый,жадный ,хамоватый косяктелеком.
Re: "Пришли и разом всех отключили" - Как...
Отправлено: 10.05.24 - 20:52
Цитата:
А это вообще законно требовать подписку в этом случае? Вы адвокату своему имеете право рассказать детали? Отменить подписку о неразглашении возможно?
- Стоит учесть, что я не могу рассказать вам все детали, потому что я дал следствию подписку о неразглашении
А это вообще законно требовать подписку в этом случае? Вы адвокату своему имеете право рассказать детали? Отменить подписку о неразглашении возможно?
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