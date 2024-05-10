Отправлено: - 20:52

- Стоит учесть, что я не могу рассказать вам все детали, потому что я дал следствию подписку о неразглашении

Цитата:А это вообще законно требовать подписку в этом случае? Вы адвокату своему имеете право рассказать детали? Отменить подписку о неразглашении возможно?