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≡ Пристегнул ремень или нет? - Жалобу водителя и пассажира на действия полиции рассмотрел Костанайский областной суд
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49161
Пристегнул ремень или нет? - Жалобу водителя и пассажира на действия полиции рассмотрел Костанайский областной суд
Отправлено: 10.05.24 - 19:14
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Автомобиль, которым управлял Евгений Постульгин, остановили полицейские. Показали запись камеры видеонаблюдения и пояснили: его брат Владимир не пристегнул ремень безопасности. Постульгины стали спорить. И в защите своих прав дошли до областного суда
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9842
Re: Пристегнул ремень или нет? - Жалобу водителя и пассажира на...
Отправлено: 10.05.24 - 19:14
#1
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Видео в студию,можно?
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
674
Re: Пристегнул ремень или нет? - Жалобу водителя и пассажира на...
Отправлено: 10.05.24 - 19:30
#2
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Цитата:
Добринцофф:
Видео в студию,можно?

Можем предложить посмотреть в телеграм видео из зала суда, где обсуждают то видео https://t.me/NashaGazetaKst/26123
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9842
Пристегнул ремень или нет? - Жалобу водителя и пассажира на действия полиции рассмотрел Костанайский областной суд
Отправлено: 10.05.24 - 19:57
#3
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Цитата:
Rexyn:
Можем предложить посмотреть в телеграм видео из зала суда

Спасибо посмотрел,ничего не понятно,видео такого качества-это не доказательство,если есть сомнения в виновности подсудимого то надо прекращать такие дела за отсутствием состава правонарушения.
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