Re: 473 дома не подлежат восстановлению после паводка в...

Отправлено: - 19:41

Чтобы у людей была юридическая грамотность и ответственность за сохранение имущества прежде всего, нужно депутатам всех уровней, министрам во всех сферах, акимам всех уровней на все 100 % знать Гражданский Кодекс, Закон о страховании, чтобы впредь учить собственников страховать свое имущество в государственных страховых организациях! Для того, чтобы не раздавать бюджетные деньги, ведь гос-во не является страховой компанией! Для этого нужно создать государственные государственные компании, которые будут конкурентами частным страховым компаниям.