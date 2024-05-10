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≡ 473 дома не подлежат восстановлению после паводка в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49161
473 дома не подлежат восстановлению после паводка в Костанайской области
Отправлено: 10.05.24 - 19:41
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- На сегодня для пострадавших жителей в Костанае и Аркалыке уже приобретена 101 квартира за счет резерва правительства и спонсорских вложений. В Аркалыке также строится 50-квартирный дом с финансированием ТОО «Базис А», - сообщили на сайте премьер-министра.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
157
Re: 473 дома не подлежат восстановлению после паводка в...
Отправлено: 10.05.24 - 19:41
#1
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Чтобы у людей была юридическая грамотность и ответственность за сохранение имущества прежде всего, нужно депутатам всех уровней, министрам во всех сферах, акимам всех уровней на все 100 % знать Гражданский Кодекс, Закон о страховании, чтобы впредь учить собственников страховать свое имущество в государственных страховых организациях! Для того, чтобы не раздавать бюджетные деньги, ведь гос-во не является страховой компанией! Для этого нужно создать государственные государственные компании, которые будут конкурентами частным страховым компаниям.
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