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473 дома не подлежат восстановлению после паводка в Костанайской области
473 дома не подлежат восстановлению после паводка в Костанайской области
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