Отправлено: - 16:30

Жители небольшого села Пригородное на юго-западе Костанайской области бьют тревогу: в сотнях метров от их домов готовятся разрабатывать карьер с золотом и для этого могут взорвать старый элеватор. Ничто из этих планов не согласовали с самими жителями Пригородного, которые опасаются воздействия будущей добычи золота на их здоровье.