Re: Дали денег - ждут отдачи. Проблема с мусором в Костанае...

Отправлено: - 18:28

Конкуренции по уборке мусора нет вообще! Кто лоббирует этот Тазалык? Пора дать не денег, а хорошего пинка за расхлябанность, уклонение от своих прямых обязанностей! Правильно аким области говорит акиму города, когда вы займетесь этим Тазалыком, чтобы он работал, а то ему все мешало! Тазалык не работает даже с должниками, это же не будет делать аким области? Прямой саботаж! Также не работает по взысканию задолженности с должников и КТЭК,которому должны 1 миллиард 700 миллионов тенге! Привыкли за счет добросовестных плательщиков, за счет бюджета содержать дармоедов по области! Это дармоедство нужно прекратить, раз и навсегда, не в социализме живем. Не надо быть жалостливым гос-вом, пора и кнут применять!