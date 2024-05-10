Re: "Пришли и разом всех отключили" - Как...

Отправлено: - 17:21

Конкретный беспредел, вместо того чтобы поддерживать казахстанских разработчиков - они давят в интересах казахтелекома. Здоровая конкуренция выгодна народу, а монополия казахтелекома это путь к двум стаканчикам на нитке а не к качественному интернету. И кстати дело уже почти год на доследствии, за год нельзя найти фактов нарушения закона? Вопрос конечно риторический))