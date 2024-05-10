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≡ "Пришли и разом всех отключили" - Как расследование полиции Костаная оставило без связи сотни объектов по всей стране
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49159
"Пришли и разом всех отключили" - Как расследование полиции Костаная оставило без связи сотни объектов по всей стране
Отправлено: 10.05.24 - 15:16
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Из дата-центра ТОО «Казтехносвязь» в Алматы изъяли телекоммуникационное оборудование. В компании считают: действия полиции могут быть связаны «с попыткой конкурентов убрать ТОО с рынка, либо же попыткой рейдерского захвата со стороны неизвестных лиц».
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1492
Re: "Пришли и разом всех отключили" - Как...
Отправлено: 10.05.24 - 15:16
#1
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"А 23 апреля, в первой половине дня, произошла авария в дата-центре. И только потом мы узнали, что пришла полиция и разом отключила всех клиентов."

так то серверная за замком должны быть, и ограничение по доступу
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1390
Re: "Пришли и разом всех отключили" - Как...
Отправлено: 10.05.24 - 16:17
#2
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Мда,такому монстру дорогу переходить опасно..
Профайл
T
§ Tom bishop
(Пользователи)
Регистрация:
10.05.24
Сообщений:
1
Re: "Пришли и разом всех отключили" - Как...
Отправлено: 10.05.24 - 16:35
#3
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Беспредел монополистов имеющих влияние и власть. Пользуются привелегиями себе на руку не давая никакого развития для общества и страны в целом. А ведь эта компания не один день строилась, жаль стольким трудам коту под хвост изза такого беспредела. Пусть решится все справедливо и понесут наказание действительно виновные люди.
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L
§ Lee Gore
(Пользователи)
Регистрация:
10.05.24
Сообщений:
1
Re: "Пришли и разом всех отключили" - Как...
Отправлено: 10.05.24 - 17:21
#4
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Конкретный беспредел, вместо того чтобы поддерживать казахстанских разработчиков - они давят в интересах казахтелекома. Здоровая конкуренция выгодна народу, а монополия казахтелекома это путь к двум стаканчикам на нитке а не к качественному интернету. И кстати дело уже почти год на доследствии, за год нельзя найти фактов нарушения закона? Вопрос конечно риторический))
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