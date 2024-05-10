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≡ Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49157
Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
Отправлено: 10.05.24 - 10:44
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Беседую на эту тему с предпринимателями, занятыми в разных сферах, наблюдения одни: торговли в магазинах нет! Не продаются ни вещи, ни электроинструменты, ни бытовая химия. Можно связать это с низким уровнем дохода или еще какими-то факторами. Но думаю, что в первую очередь это напрямую связано с развитием маркетплейсов.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9838
Re: Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
Отправлено: 10.05.24 - 10:44
#1
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Каспий,Валдбериз очень удобно,но не всегда цены ниже чем в магазинах,впрочем я обычно узнаю про это уже после покупки.
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3111
Re: Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
Отправлено: 10.05.24 - 11:15
#2
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Цитата:
Добринцофф:
Каспий,Валдбериз очень удобно,но не всегда цены ниже чем в магазинах,впрочем я обычно узнаю про это уже после покупки.

Если ВБ еще рассрочку прикрутит, то каспи сдуется аж бегом. А так да. Сильно маркетплейсы покушали прибыль.Даже и у тех покушали, которые на этих маркетплейсах торгуют.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9838
Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
Отправлено: 10.05.24 - 11:32
#3
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Цитата:
Сергей_я:
Если ВБ еще рассрочку прикрутит, то каспи сдуется аж бегом

В основном,да на ВБ немного дешевле,хотя вот брал такую приставку неделю назад на Каспий была на 500тнг дешевле,заказал у них привезли на следующий день.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38116
Re: Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
Отправлено: 10.05.24 - 13:24
#4
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Не знаю, Солнечный постоянно полный людьми, скидками и тд..
Пивной ларек на Детском, полный.
Тополек напротив полный.
Смайл полный, вещи в Марте разбегаются как пирожки.
Детская одежда около Французского, не дешевая, разбегается, у них и в Марте бутик и да, многие они сейчас в Каспии или где то там торгуют.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1397
Re: Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
Отправлено: 10.05.24 - 13:27
#5
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Цитата:
Добринцофф:
неделю назад на Каспий была на 500тнг дешевле

Они стоили меньше 20ти раньше, даже по моему 16 тыс были цены на них. Пользуюсь такой 1.5 года наверное.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38116
Re: Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
Отправлено: 10.05.24 - 13:30
#6
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Цитата:
Во-вторых, я понимаю, что деньги, которые я заплатил за товар на маркетплейсе, уйдут из страны. Они будут служить другой стране, улучшая благосостояние ее граждан, городов и сел.

Не совсем верно.
Ну купил ты тот же Айфон в Технодоме или в каком то ларьке тут.
Или купил в Каспии, в магазине с Кокчетава допустим, который выставил товар на 20 тысяч дешевле.
Разница есть?
Нет.
Деньги уйдут американцам или кому то там?
Уйдут что тут, что там.
Так что без разницы.
Если товар не произведен в Казахстане, уйдут, у кого бы ты его не купил.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15799
Re: Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
Отправлено: 10.05.24 - 15:25
#7
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маркетплейсы естественный этап развития общества потребления
когда уже ну совсем никаких усилий не надо прилагать чтобы купить товар
сломался чайник вчера
думаю где мне сейчас купить новый? перебираю варианты где я последний раз видел чайники и в каких магазинах) ай че ходить
захожу на каспи ищу чтобы доставка была сегодня, доплачиваю 900 тенге за экспресс чтобы привезли прям через пару часов
вуаля сижу пью чай из нового чайника
может быть в магазине такой же дешевле стоит
ну насколько? на тыщу-две
да и пофиг, зато я сохранил время, нервы итд

а учитывая что маркетплейсы активно вводят рассрочку то ваще капец
я забыл когда последний раз был на рынке или в магазине и выбирал товар (кроме продуктов)
стиралки, холодильники, телефоны, компы,кровати, даже посуду уже заказываю
че возиться ходить по магазинам? зашел, все удобно расписано, консультант на уши не приседает пытаясь впарить барахло, нет дискомфортного ощущения когда выбираешь товар и до конца не знаешь брать или не брать
кликнул холодос 250 тыщ
думаешь ну в магазине я бы перед ним стоял бы сейчас и думал до последнего и сомневался
а тут ваще пофиг рассрочка на год
ваще отлично,копейки в месяц выплачивать даже не заметно будет
правда ты так набираешь набираешь в итоге бац потом у тебя выплата в месяц под 300 тыщ натекает))

не замечаешь покупки когда покупаешь с телефона
раньше купить холодильник или телевизор-целое событие
всей семьей идешь в магазины причем обходишь несколько
выбираешь, с продавцом советуешься
проверяешь работу на месте
потом договариваешься о доставке
дома сидишь ждешь-переживаешь
а сейчас тьфу телик купить как пачку чипсов на сдачу взять)

в США это еще в 90ых годах обкатали
правда вместо приложений были каталоги журнальные
люди сидели дома выбирали потом звонили по номеру и доставка тут как тут
герой фильма "бойцовский клуб" как раз об этом и рассказывал
сидишь на унитазе и в каталоге икея подбираешь столик в гостиную)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15799
Re: Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
Отправлено: 10.05.24 - 15:35
#8
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Цитата:
111:
Не знаю, Солнечный постоянно полный людьми, скидками и тд.. Пивной ларек на Детском, полный.

ну так это продукты же))
продукты в приложении мы еще не научились брать
хотя вру
постоянно заказываю (заказывал пока его не затопило) продукты из солнечного
накидал в приложении лука, картошки, воды итд все самое тяжелое
через пару часов тебе привозят и до квартиры поднимают
удобняк же! вместо того чтобы тащиться в супер
ходить там в жаре среди толпы
в очереди на кассе стоять
некоторые уже на валберис продукты заказывают
какиенбудь чипсы которые у нас не продают
кошачий корм тоннами

Цитата:
111:
Смайл полный, вещи в Марте разбегаются как пирожки.

ну вещи всетаки лучше лично ходить выбирать и примерять
заказал кросы
оказались большие хотя размер указан мой
приходится сдавать товар обратно и ждать другой
а еще процент снимут за отказ от вещи

женщины вообще в валдберис умудряются заказывать по 10 платьев и сидят в примерочной примеряют
ниче не понравилась сдала обратно заплатив 3 тыщи))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38116
Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
Отправлено: 10.05.24 - 15:55
#9
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Цитата:
abaika95:
накидал в приложении лука, картошки, воды итд все самое тяжелое через пару часов тебе

А пощупать?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9838
Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
Отправлено: 10.05.24 - 16:16
#10
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Цитата:
olegggon:
Они стоили меньше 20ти раньше, даже по моему 16 тыс

Они и сейчас есть по 19000,отличаются только 4к или просто hd и памятью .Я брал за 22400 там ОЗУ 2 Гб она пошустрее.
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