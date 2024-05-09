Отправлено: - 01:49

Эл-починно:

Я даже не знаю, что и сказать,

Эл-починно:

бред писать

Цитата:небольшая подсказка - это действие опционально. то есть не обязательно.строго говоря когда некто не знает что делать, самое лучшее что можно сделать это не делать ничего. с натужным исторганием из себя подобия мыслей то же самое.Цитата:что такое? что случилось? жалуйтесь! опять "лучшее в мире" образование не дозволяет понять тексты чуть сложнее чем мама мыла раму!? ну у кота своего спросите разъяснений, он то немец, он то точно знает что там написано.