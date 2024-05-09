небольшая подсказка - это действие опционально. то есть не обязательно. строго говоря когда некто не знает что делать, самое лучшее что можно сделать это не делать ничего. с натужным исторганием из себя подобия мыслей то же самое. Цитата:
Эл-починно: бред писать
что такое? что случилось? жалуйтесь! опять "лучшее в мире" образование не дозволяет понять тексты чуть сложнее чем мама мыла раму!? ну у кота своего спросите разъяснений, он то немец, он то точно знает что там написано.
maxsaf: а вы уже потенциал для репараций прикидываете.
во-первых, чего бы не прикинуть. я в отличие от рельсоподобноизвилинных могу рассматривать самые разные варианты и в самых разных ключах. во-вторых все это только ваши фантазии. ресурсы нужны чтобы выдержать вот это "...будут давить". репарации вам разве что померещились. может голову солнцем напекло. или легким дуновением ветерка голову к дубу накренило с звучным перезвоном.
maxsaf: Призывать к уважительному обращению очевидно смысла нету.
это не просто очевидно, это такой незыблемый постулат. уважительному общению нужно соответствовать а не призывать к нему. да, я не терплю когда меня обвиняют в том чего я не делал или не говорил. "...имеете ввиду ресурсы для выплаты репараций?" и " уже репарации размер репараций прикидываете" разницу видите?
Оба-на! Так Лиля с цветком лилии на аве, Лиля, рекламирующая своё рукоделие (вязание), индивидуально занимающаяся с фитнес тренером (видимо, пытается сдержать полноту фигуры), в прошлом постоянно стервозно цепляющаяся к Максу (тут из чувства женской солидарности скажу, что в каждой женщине должна быть хоть капля стервозности - иначе, скуШная баба кому нужна?)... Которая намертво запала в сердце Вита своим красивым, просто ангельским, голоском... А потом, якобы, ушла в реал, забив на флуд, на форумчан, на Вита... Это был ТЫ? (изумлённо) Чудеса мистификации! Как ты голос-то подделал?
Карачун: да, я не терплю когда меня обвиняют в том чего я не делал или не говорил. "...имеете ввиду ресурсы для выплаты репараций?" и " уже репарации размер репараций прикидываете" разницу видите?
Ну а с какой ещё целью вы упомянули ресурсы РФ, которые якобы помогут включить заднюю и красиво выйти из ситуации? Если у РФ есть те самые ресурсы, да ещё и в достаточном количестве - то какой тогда вообще смысл включать заднюю?
Анатолий ВАссерман, человек выдающегося ума и энциклопедических знаний, которого всегда интересно слушать... О цивилизациях, происхождении украинского языка, Польше, безопасности... О русской цивилизации: По Арнольду Джозефу Тойнби, английскому историку и философу, формат русской цивилизации таков: столкнувшись с неким вызовом, она первоначально резко сокращается, как бы уходя от этого вызова, потом, разобравшись немного в его природе, так же резко расширяется, вбирает источник вызова в себя и превращает его в один из множества источников своего могущества..." 111-й, даже не пытайся напрячь свою извилину! Оставайся в рассуждениях о русском мире и цивилизации на уровне подъездной бабушки Надо бы прочитать все названные ВАссерманом книги
таноми52: 111-й, даже не пытайся напрячь свою извилину
Ну я же не одинокий идиот, который с бабами не может найти общего языка, мне нужно напрягать что то другое, вполне плотское. У одиноких другая психика, другая жизнь, конечно не надо меня сравнивать. Одиночество это только повеситься, у самого не раз бывало такое, или отрываться на чем то другом, чтоб не повеситься. Я и сестре говорил, когда заставил делать ЭКО, или ЭКО или иди вешайся на крен, потому что у бездетных развивается эпилепсия, шизофрения, и она мне такая на старости не нужна будет. Так что да, пока вот так.
таноми52: Анатолий ВАссерман, человек выдающегося ума и энциклопедических знаний, которого всегда интересно слушать...
заметил что человек умный не всегда означает адекватный) у фашистов тоже были ученые умные которые сидели рассуждали о расах, нациях итд целые трактаты писали, ну и где они все?) Цитата:
таноми52: По Арнольду Джозефу Тойнби, английскому историку и философу, формат русской цивилизации таков: столкнувшись с неким вызовом, она первоначально резко сокращается, как бы уходя от этого вызова, потом, разобравшись немного в его природе, так же резко расширяется, вбирает источник вызова в себя и превращает его в один из множества источников своего могущества..."
с каким вызовом русская цивилизация сталкивалась кроме монголо татарского ига? столкнулись монголы сами в себе передрались, орду развалили россия осколки орды потихоньку к рукам прибрала вот и весь вызов)) дальше россия вела обычные империалистические войны какие были у всех народов в истории Цитата:
таноми52: О цивилизациях, происхождении украинского языка, Польше, безопасности...
а русский ученый может просто сидеть и о россии рассуждать а не о украинском языке и польше?)
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