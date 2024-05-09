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Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
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Я робот(Пользователи)
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- 49157
Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 13:18
"Мы всегда будем помнить и чтить сыновей и дочерей нашего народа, благодаря самоотверженности и доблести которых сегодня мы можем жить, работать и воспитывать детей, строить и воплощать планы на будущее", - сказал глава государства.
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Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 20:46
Цитата:
Я сказал не про Россию, просто сарказм статьи о ней.
Я сказал, что говорю о Казахстане.
mks2703:
Если Россия и в 1
Если Россия и в 1
Я сказал не про Россию, просто сарказм статьи о ней.
Я сказал, что говорю о Казахстане.
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 21:25
Цитата:
Понятия не имею как они убираются. Но сложили ветки, листья, банки из под краски, бутылки и т.д, прям возле чужой оградки, рядом эта оградка запущенная. Пришлось попотеть... Потому что не хочется, чтобы свалка рядом была.
Мусульмане вроде 10 лет смотрят, а потом должны забывать. Сейчас многие мусульмане, как православные, следят за чистотой внутри, цветочки, даже на "родительский день" ходят...Хотя много, и заросших и неухоженных могил даже снаружи. Я убираюсь снаружи...
111:
Не знаю, сегодня на кладбище были в Сатае, все нормально, убираться внутри могилок у нас запрещено, красить и все такое, мусульманам нельзя.
Не знаю, сегодня на кладбище были в Сатае, все нормально, убираться внутри могилок у нас запрещено, красить и все такое, мусульманам нельзя.
Понятия не имею как они убираются. Но сложили ветки, листья, банки из под краски, бутылки и т.д, прям возле чужой оградки, рядом эта оградка запущенная. Пришлось попотеть... Потому что не хочется, чтобы свалка рядом была.
Мусульмане вроде 10 лет смотрят, а потом должны забывать. Сейчас многие мусульмане, как православные, следят за чистотой внутри, цветочки, даже на "родительский день" ходят...Хотя много, и заросших и неухоженных могил даже снаружи. Я убираюсь снаружи...
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 21:35
Цитата:
Всё понятно. Но мы одна страна. Исходные данные одинаковы. А почему за 30 лет не стали Сингапуром, так и Прибалтика не сильно оторвалась. Экономика просела, живут на дотациях...
Ну а мы просто, первые десять лет выживали, встраиваясь в чужой мировой рынок, потом строили столицу (две), строили супермаркеты, автозаводы, дороги, вкладывались в недвижку за рубежом, понтовались (как без этого)...Даже и не знаю что еще сказать... Время есть...еще
111:
Я сказал не про Россию, просто сарказм статьи о ней. Я сказал, что говорю о Казахстане.
Я сказал не про Россию, просто сарказм статьи о ней. Я сказал, что говорю о Казахстане.
Всё понятно. Но мы одна страна. Исходные данные одинаковы. А почему за 30 лет не стали Сингапуром, так и Прибалтика не сильно оторвалась. Экономика просела, живут на дотациях...
Ну а мы просто, первые десять лет выживали, встраиваясь в чужой мировой рынок, потом строили столицу (две), строили супермаркеты, автозаводы, дороги, вкладывались в недвижку за рубежом, понтовались (как без этого)...Даже и не знаю что еще сказать... Время есть...еще
Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 21:54
Цитата:
У нас для стариков типа родительского дня 9 мая.
Но нет, не убираются.
Сегодня поминали родственников, которые умерли в 93-95 годах.
Нет, внутри не убираемся.
И не красим , там чугунный заборчик на мраморе вокруг могилы, нет, краску не обновляли с 1993го года.
У другого что то тоже, ну пять могил сегодня посетили.
Нигде внутри и снаружи не красили столько лет и тем более не умирали.
Но снаружи может покрасим уже, но не внутри.
mks2703:
Сейчас многие мусульмане, как православные, следят за чистотой внутри, цветочки, даже на "родительский день" ходят...Хотя много, и
Сейчас многие мусульмане, как православные, следят за чистотой внутри, цветочки, даже на "родительский день" ходят...Хотя много, и
У нас для стариков типа родительского дня 9 мая.
Но нет, не убираются.
Сегодня поминали родственников, которые умерли в 93-95 годах.
Нет, внутри не убираемся.
И не красим , там чугунный заборчик на мраморе вокруг могилы, нет, краску не обновляли с 1993го года.
У другого что то тоже, ну пять могил сегодня посетили.
Нигде внутри и снаружи не красили столько лет и тем более не умирали.
Но снаружи может покрасим уже, но не внутри.
Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 21:55
Цитата:
Хорошо, откуда дотации?
Почему нет у нас?
mks2703:
Прибалтика не сильно оторвалась. Экономика просела, живут на дотациях...
Прибалтика не сильно оторвалась. Экономика просела, живут на дотациях...
Хорошо, откуда дотации?
Почему нет у нас?
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 22:32
Цитата:
......радости полные штаны ....А Алиев не приехал из Азербайджана,Пашинян на парад не остался.
...когда у соседа лошадь сдохнет тоже радуемся....
saba:
Радуемся мы как Гвуинея Биса!!! А Алиев не приехал из Азербайджана,Пашинян на парад не остался.
Радуемся мы как Гвуинея Биса!!! А Алиев не приехал из Азербайджана,Пашинян на парад не остался.
......радости полные штаны ....А Алиев не приехал из Азербайджана,Пашинян на парад не остался.
...когда у соседа лошадь сдохнет тоже радуемся....
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 22:36
Цитата:
Так они же в ЕЕС. Там основные доноры Германия и Франция...
Цитата:
Мы не в ЕЕС. Хотя Западно-Казахстанская область могла бы войти...
111:
Хорошо, откуда дотации?
Хорошо, откуда дотации?
Так они же в ЕЕС. Там основные доноры Германия и Франция...
Цитата:
111:
Почему нет у нас?
Почему нет у нас?
Мы не в ЕЕС. Хотя Западно-Казахстанская область могла бы войти...
Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 22:41
Цитата:
Ну.
И почему?
Что, наши не могут создать тот же мерседес?
Могут, просто их тут не ценят, легче разворовать..
mks2703:
Так они же в ЕЕС. Там основные доноры Германия и Франция...
Так они же в ЕЕС. Там основные доноры Германия и Франция...
Ну.
И почему?
Что, наши не могут создать тот же мерседес?
Могут, просто их тут не ценят, легче разворовать..
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 23:09
Цитата:
Не могут. Мы не немцы. Наш потолок Жигули...
У нас интенсификация труда, происходит за счёт сокращения и низких зарплат...
Но понимание есть. Закупается новая техника, вводятся новые стандарты управления.
Технологически, мы отстали навсегда. Нам нужна промышленная революция. И нам нужна своя ниша в мировой экономике. Пока четкого понимания нет, куда мы движемся и как.
Вроде была программа Болашак, а выхлопа нет. Может я не вижу, и какие то глубинные процессы идут...
111:
Что, наши не могут создать тот же мерседес? Могут, просто их тут не ценят, легче разворовать..
Что, наши не могут создать тот же мерседес? Могут, просто их тут не ценят, легче разворовать..
Не могут. Мы не немцы. Наш потолок Жигули...
У нас интенсификация труда, происходит за счёт сокращения и низких зарплат...
Но понимание есть. Закупается новая техника, вводятся новые стандарты управления.
Технологически, мы отстали навсегда. Нам нужна промышленная революция. И нам нужна своя ниша в мировой экономике. Пока четкого понимания нет, куда мы движемся и как.
Вроде была программа Болашак, а выхлопа нет. Может я не вижу, и какие то глубинные процессы идут...
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 23:19
Цитата:
.....тебе то какие дотации ты вполне обеспеченный гражданин...
...да какие нам дотации государство у нас богатое природными ресурсами в отлтчии от миратов прибалтийских..
111:
Хорошо, откуда дотации? Почему нет у нас?
Хорошо, откуда дотации? Почему нет у нас?
.....тебе то какие дотации ты вполне обеспеченный гражданин...
...да какие нам дотации государство у нас богатое природными ресурсами в отлтчии от миратов прибалтийских..
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 23:43
Цитата:
....господа вы о чём о васюках с шахматной столицей...
...у нас коммуняцкая какая никакая промышленность была,которую правители разворовали и разрушили,теперь мы сырьевым предатком будем хотим мы или нехотим....
mks2703:
Не могут. Мы не немцы. Наш потолок Жигули... У нас интенсификация труда, происходит за счёт сокращения и низких зарплат... Но понимание есть. Закупается новая техника, вводятся новые стандарты управления.
Не могут. Мы не немцы. Наш потолок Жигули... У нас интенсификация труда, происходит за счёт сокращения и низких зарплат... Но понимание есть. Закупается новая техника, вводятся новые стандарты управления.
....господа вы о чём о васюках с шахматной столицей...
...у нас коммуняцкая какая никакая промышленность была,которую правители разворовали и разрушили,теперь мы сырьевым предатком будем хотим мы или нехотим....
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 10.05.24 - 00:16
Цитата:
.....это тогда было 4.5тыс зарплата и пенсия1.5 при майдане сейчас 6.5 тыс а пенсия 2.5 тыси аляктричество ну ком.услуги за счет государства живи не хочу как сыр в масле катаются скоро и украинцы будут вмести с ними кататся...
111:
Сказано может о России, но и мы там примазаны..
Сказано может о России, но и мы там примазаны..
.....это тогда было 4.5тыс зарплата и пенсия1.5 при майдане сейчас 6.5 тыс а пенсия 2.5 тыси аляктричество ну ком.услуги за счет государства живи не хочу как сыр в масле катаются скоро и украинцы будут вмести с ними кататся...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1328
Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 10.05.24 - 12:55
Цитата:
Чтобы понимать это, нужно уметь и иметь желание мыслить логически и объективно.
Не всем это дано в принципе, а некоторые просто "заточены" на прямо противоположное.
С ними спорить и пытаться что-то им объяснить - абсолютно пустая трата времени.
Им это не надо.
mks2703:
Советский Союз понес самые большие потери
Советский Союз понес самые большие потери
Чтобы понимать это, нужно уметь и иметь желание мыслить логически и объективно.
Не всем это дано в принципе, а некоторые просто "заточены" на прямо противоположное.
С ними спорить и пытаться что-то им объяснить - абсолютно пустая трата времени.
Им это не надо.
Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 10.05.24 - 13:36
Цитата:
Китайцы вот лет 40 назад отстали на всегда.
Сегодня что мы видим?
Какое нужно еще понимание?
Что на те сотни миллиардов, которые похитили чиновники, мы могли бы любую технологию догнать в любой сфере, грубо говоря.
Вот от того, что нами правят старики коммунисты и будем жить дальше, как в северной Корее или Туркменистане.
Все это от рабской психологии думаю.
mks2703:
Технологически, мы отстали навсегда. Нам
Технологически, мы отстали навсегда. Нам
Китайцы вот лет 40 назад отстали на всегда.
Сегодня что мы видим?
Какое нужно еще понимание?
Что на те сотни миллиардов, которые похитили чиновники, мы могли бы любую технологию догнать в любой сфере, грубо говоря.
Вот от того, что нами правят старики коммунисты и будем жить дальше, как в северной Корее или Туркменистане.
Все это от рабской психологии думаю.
Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 10.05.24 - 15:23
Цитата:
Так сколько получает деревенский в селе в Прибалтике? И безработный и тд..
родом из Шанхая2022: тебе то какие дотации ты вполне обеспеченный гражданин...
Так сколько получает деревенский в селе в Прибалтике? И безработный и тд..
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