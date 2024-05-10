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≡ Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49156
Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
Отправлено: 10.05.24 - 10:44
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Беседую на эту тему с предпринимателями, занятыми в разных сферах, наблюдения одни: торговли в магазинах нет! Не продаются ни вещи, ни электроинструменты, ни бытовая химия. Можно связать это с низким уровнем дохода или еще какими-то факторами. Но думаю, что в первую очередь это напрямую связано с развитием маркетплейсов.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9837
Re: Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
Отправлено: 10.05.24 - 10:44
#1
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Каспий,Валдбериз очень удобно,но не всегда цены ниже чем в магазинах,впрочем я обычно узнаю про это уже после покупки.
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3111
Re: Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
Отправлено: 10.05.24 - 11:15
#2
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Цитата:
Добринцофф:
Каспий,Валдбериз очень удобно,но не всегда цены ниже чем в магазинах,впрочем я обычно узнаю про это уже после покупки.

Если ВБ еще рассрочку прикрутит, то каспи сдуется аж бегом. А так да. Сильно маркетплейсы покушали прибыль.Даже и у тех покушали, которые на этих маркетплейсах торгуют.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9837
Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
Отправлено: 10.05.24 - 11:32
#3
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Цитата:
Сергей_я:
Если ВБ еще рассрочку прикрутит, то каспи сдуется аж бегом

В основном,да на ВБ немного дешевле,хотя вот брал такую приставку неделю назад на Каспий была на 500тнг дешевле,заказал у них привезли на следующий день.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38113
Re: Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
Отправлено: 10.05.24 - 13:24
#4
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Не знаю, Солнечный постоянно полный людьми, скидками и тд..
Пивной ларек на Детском, полный.
Тополек напротив полный.
Смайл полный, вещи в Марте разбегаются как пирожки.
Детская одежда около Французского, не дешевая, разбегается, у них и в Марте бутик и да, многие они сейчас в Каспии или где то там торгуют.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1397
Re: Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
Отправлено: 10.05.24 - 13:27
#5
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Цитата:
Добринцофф:
неделю назад на Каспий была на 500тнг дешевле

Они стоили меньше 20ти раньше, даже по моему 16 тыс были цены на них. Пользуюсь такой 1.5 года наверное.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38113
Re: Александр ОЛЕЙНИК: О маркетплейсах. Мысли обывателя
Отправлено: 10.05.24 - 13:30
#6
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Цитата:
Во-вторых, я понимаю, что деньги, которые я заплатил за товар на маркетплейсе, уйдут из страны. Они будут служить другой стране, улучшая благосостояние ее граждан, городов и сел.

Не совсем верно.
Ну купил ты тот же Айфон в Технодоме или в каком то ларьке тут.
Или купил в Каспии, в магазине с Кокчетава допустим, который выставил товар на 20 тысяч дешевле.
Разница есть?
Нет.
Деньги уйдут американцам или кому то там?
Уйдут что тут, что там.
Так что без разницы.
Если товар не произведен в Казахстане, уйдут, у кого бы ты его не купил.
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