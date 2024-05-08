Отправлено: - 21:30

maxsaf:

Объективности ради замечу, что я сообщил о двух возможных сценариях, один из которых - заморозка конфликта. А вы выставили всё так, что вариант всего один и он неизбежен. Вы же знаете, что передёргивание и нечестные методы ведения дискуссий караются удалениями?

Kairat stayer:

Kairat stayer: Ого, понятно! Уже, не особо сильно пугаете. Ранее говорили, что весь мир в труху, теперь предрекаете воронку на пол-города, с ядерной зимой.

Цитата:Цитата:Всё процитировано, более того, если перейти по ссылке, тогда можно посмотреть всю переписку. Ещё следует учесть, что вы раньше отмечали, что как вариант мир в труху, с помощью красной кнопки