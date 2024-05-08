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Страница 91 из 91«1...899091
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Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5479
Форумная эклектика
Отправлено: 08.05.24 - 21:30
#1351
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Цитата:
maxsaf:
Объективности ради замечу, что я сообщил о двух возможных сценариях, один из которых - заморозка конфликта. А вы выставили всё так, что вариант всего один и он неизбежен. Вы же знаете, что передёргивание и нечестные методы ведения дискуссий караются удалениями?


Цитата:
Kairat stayer:
Kairat stayer: Ого, понятно! Уже, не особо сильно пугаете. Ранее говорили, что весь мир в труху, теперь предрекаете воронку на пол-города, с ядерной зимой.


Всё процитировано, более того, если перейти по ссылке, тогда можно посмотреть всю переписку. Ещё следует учесть, что вы раньше отмечали, что как вариант мир в труху, с помощью красной кнопки 8-) 8-) 8-) .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23111
Форумная эклектика
Отправлено: 08.05.24 - 23:04
#1352
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Цитата:
Kairat stayer:
что как вариант мир в труху, с помощью красной кнопки .

Как вариант означает что есть и другие варианты помимо этого, не выставляйте так, как будто других вариантов вообще нет.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5479
Форумная эклектика
Отправлено: 09.05.24 - 06:40
#1353
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Привет, хеллоу, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, ассалаумагалейкум, всех поздравляю с днём Великой Победы, желаю мирного неба, здоровья и долголетия!

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23111
Форумная эклектика
Отправлено: 09.05.24 - 07:02
#1354
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Цитата:
Kairat stayer:
Привет, хеллоу, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, ассалаумагалейкум, всех поздравляю с днём Великой Победы, желаю мирного неба, здоровья и долголетия!

Эх, нет с нами больше Алекса, он бы наверняка замечание высказал, про ленточку. Она, как минимум, сливается с фоном. Это я максимально мягко намекнул. ;-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5479
Форумная эклектика
Отправлено: 09.05.24 - 09:02
#1355
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Цитата:
maxsaf:
Эх, нет с нами больше Алекса, он бы наверняка замечание высказал, про ленточку. Она, как минимум, сливается с фоном. Это я максимально мягко намекнул.


На мой взгляд, не нужно политизировать, официально лента у нас в стране цвета флага, аналогично в Белоруси, у узбеков, кыргызов и. т. д.

Важно, что сегодня граждане посетят парк Победы в г. Костанае, возложат цветы у вечного огня, почтять погибщих участников второй мировой войны, которые ценою своей жизни, обеспечили нам мирное небо над головой!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5479
Форумная эклектика
Отправлено: 09.05.24 - 09:11
#1356
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Александру царствие небесное, пусть покоится с миром, я с ним достаточно много общался на форуме. Он на мой взгляд, в полном обьеме, как говорится душой, телом, до мозга костей был советским человеком. Частенько упрекал меня, мол при советах получил образование, гонял в парке советских свиней, мягко говоря, типа в настоящее время продался проклятым для него американцам.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4749
Форумная эклектика
Отправлено: 09.05.24 - 09:45
#1357
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Я наверное пересмотрел российского тв. У меня дед воевал, двое дядек с войны не вернулось, а вот сейчас праздник как будто чужой,не наш, российский.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5479
Форумная эклектика
Отправлено: 10.05.24 - 11:29
#1358
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Всем мира, добра и удачного дня!

Цитата:
maxsaf:
Как вариант означает что есть и другие варианты помимо этого, не выставляйте так, как будто других вариантов вообще нет.


Действительно вариантов много, например заняться внутренними делами, ранее отмечал, что в концепции развития России, было отмечено, что к 2020 году средняя зарплата будет 2700 долларов, семья из 3 человек будут жить в хоромах площадью 100 квадратных метров.

Вчера смотрел на канале у обманутого россиянина видео, ниже по ссылке, там народ в Чите возмущается, речь про удобства, инфраструктуру, деревянные дома, последние скорее всего пленные немцы и японцы, в прошлом веке построили :-o :-o :-o.

Подробнее здесь:



[Исправлено: Kairat stayer, 10.05.2024 - 12:31]

[Исправлено: Kairat stayer, 10.05.2024 - 12:59]
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Страница 91 из 91«1...899091
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