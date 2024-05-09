Re: «9 мая этот парк становится местом силы» - Как Костанай...

Отправлено: - 11:15

9 мая- скорбный, святой, великий праздник Победы, победы наших дедов над фашисткой машиной, которая под своими флангами объединила силы почти всей Европы и Японии. Именно наши деды сломали хребет этой машине смерти, обратили их орды вспять, освободили Европу, Китай, установили после 4 лет военных действий долгожданный мир. Не было в окопах под обстрелами национальностей, языковой разницы- были защитники своей Родины… И потом эти люди не взирая на раны и увечья, голод и холод возродили в кратчайшие сроки экономику страны, построили с нуля много городов и предприятий… И за все это им, в благодарность: неофициальный запрет на георгиевскую ленточку- вместо нее голубая с национальными мотивами, надписи на памятниках, установленных им на латинице, которую они вряд ли бы одобрили при своей жизни, неофициальный запрет «Бессмертного полка», взамен его- пикник на траве в парке Победы.. Отряд боевых п.. расов красит все в те цвета, которые угодны для якобы «просвященной» Америке и Европе, пишет надписи на памятниках латиницей, чтобы им было удобнее читать.. Нужно им это? Вряд ли.. Им нужно чтобы все те , кто до сих пор помнит кто победил в Великой Отечественной войне, поскорее забыли это.. Примером этому Украина. Там эти боевых п.. расы поменяли все: историю, чувство гордости за своих дедов на чувство вины, за якобы развязанную войну. Неужто мы катимся туда же?? Мне стыдно, что у меня нет гордости за свою армию, которая где-то как-то существует, но вот 9 мая дань уважения своим предкам , к их героической, победной совсем недалекой истории не оказывает.. И это все при этом оправдывают экономическим положением.. Господа военные, полицейские! Кого вы тогда охраняете, от кого вы зачищаете парк Победы, перед возложением цветов акимами и их замами 9 Мая? Они, как представители власти, кто это все молча одобряет и поощряет, замалчивает это все, по принципу- как бы чего не вышло, храня свои бабки в иностранных банках.. Жаль нет моих дедов, прошедших Великую Отечественную войну: один стал инвалидом после финской, второй прошел от Москвы до Калининграда, восстанавливал , и строил свою страну до последних дней свое жизни.. Уверяю вас, будь они живы, своими бадиками они бы настучали по головам тех чиновников, которые это все делают с нашей историей.. Господа власть имущие, не вы их награждали за их подвиги во время Великой Отечественной войны, за их труд в послевоенное время, не вам и менять память о них.. Извините, за столько лет насилования истории наболело… Что мы оставим своим детям, внукам? Чувство вины за начатую Великую Отечественную? Я- против!