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«9 мая этот парк становится местом силы» - Как Костанай отпраздновал 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
«9 мая этот парк становится местом силы» - Как Костанай отпраздновал 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49155
«9 мая этот парк становится местом силы» - Как Костанай отпраздновал 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
Отправлено: 09.05.24 - 17:11
В парк Победы кто-то приводит внуков для наглядного урока, кто-то - вспомнить дедов и прадедов, а кто-то - проверить памятники на историческую достоверность. Что говорили о Дне Победы люди разных возрастов - в репортаже "НГ".
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(Пользователи)
- Регистрация:
- 29.04.23
- Сообщений:
- 3
Re: «9 мая этот парк становится местом силы» - Как Костанай...
Отправлено: 09.05.24 - 17:11
За плакат "Фашизм не пройдет" или "За мир" в РФ можно статью получить и на бутылку присесть
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15795
Re: «9 мая этот парк становится местом силы» - Как Костанай...
Отправлено: 09.05.24 - 18:28
Один прадед кавалер ордена красного знамени,медали за отвагу, командир пулеметного взвода
Под его командованием взвод под ржевом уничтожил до 300 бойцов противника и 2 вражеских бтра, в другом бою лично ликведирвал миномётный расчет
Другой боец панфлиовской дивизии, кавалерист, участаник обороны Москвы,инвалид до конца жизни
Ещё прадед герой труда
Водитель тяжёлого грузовика
Как-то так
Под его командованием взвод под ржевом уничтожил до 300 бойцов противника и 2 вражеских бтра, в другом бою лично ликведирвал миномётный расчет
Другой боец панфлиовской дивизии, кавалерист, участаник обороны Москвы,инвалид до конца жизни
Ещё прадед герой труда
Водитель тяжёлого грузовика
Как-то так
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38110
«9 мая этот парк становится местом силы» - Как Костанай отпраздновал 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
Отправлено: 09.05.24 - 19:04
Мы на могилах чтили.
Чего ходить понт перед акиматом кидать?
Чего ходить понт перед акиматом кидать?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 163
Re: «9 мая этот парк становится местом силы» - Как Костанай...
Отправлено: 09.05.24 - 20:00
Цитата:
Майор Чернобаев:Скоро,говорят, за базар в интернете спрашивать начнут по полной !Кончится лафа врунам и провокаторам !
За плакат "Фашизм не пройдет" или "За мир" в РФ можно статью получить и на бутылку присесть
За плакат "Фашизм не пройдет" или "За мир" в РФ можно статью получить и на бутылку присесть
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4451
Re: «9 мая этот парк становится местом силы» - Как Костанай...
Отправлено: 10.05.24 - 01:00
Ходить по парку Победы - топтать кости умерших...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 127
Re: «9 мая этот парк становится местом силы» - Как Костанай...
Отправлено: 10.05.24 - 11:15
9 мая- скорбный, святой, великий праздник Победы, победы наших дедов над фашисткой машиной, которая под своими флангами объединила силы почти всей Европы и Японии. Именно наши деды сломали хребет этой машине смерти, обратили их орды вспять, освободили Европу, Китай, установили после 4 лет военных действий долгожданный мир. Не было в окопах под обстрелами национальностей, языковой разницы- были защитники своей Родины… И потом эти люди не взирая на раны и увечья, голод и холод возродили в кратчайшие сроки экономику страны, построили с нуля много городов и предприятий… И за все это им, в благодарность: неофициальный запрет на георгиевскую ленточку- вместо нее голубая с национальными мотивами, надписи на памятниках, установленных им на латинице, которую они вряд ли бы одобрили при своей жизни, неофициальный запрет «Бессмертного полка», взамен его- пикник на траве в парке Победы.. Отряд боевых п.. расов красит все в те цвета, которые угодны для якобы «просвященной» Америке и Европе, пишет надписи на памятниках латиницей, чтобы им было удобнее читать.. Нужно им это? Вряд ли.. Им нужно чтобы все те , кто до сих пор помнит кто победил в Великой Отечественной войне, поскорее забыли это.. Примером этому Украина. Там эти боевых п.. расы поменяли все: историю, чувство гордости за своих дедов на чувство вины, за якобы развязанную войну. Неужто мы катимся туда же?? Мне стыдно, что у меня нет гордости за свою армию, которая где-то как-то существует, но вот 9 мая дань уважения своим предкам , к их героической, победной совсем недалекой истории не оказывает.. И это все при этом оправдывают экономическим положением.. Господа военные, полицейские! Кого вы тогда охраняете, от кого вы зачищаете парк Победы, перед возложением цветов акимами и их замами 9 Мая? Они, как представители власти, кто это все молча одобряет и поощряет, замалчивает это все, по принципу- как бы чего не вышло, храня свои бабки в иностранных банках.. Жаль нет моих дедов, прошедших Великую Отечественную войну: один стал инвалидом после финской, второй прошел от Москвы до Калининграда, восстанавливал , и строил свою страну до последних дней свое жизни.. Уверяю вас, будь они живы, своими бадиками они бы настучали по головам тех чиновников, которые это все делают с нашей историей.. Господа власть имущие, не вы их награждали за их подвиги во время Великой Отечественной войны, за их труд в послевоенное время, не вам и менять память о них.. Извините, за столько лет насилования истории наболело… Что мы оставим своим детям, внукам? Чувство вины за начатую Великую Отечественную? Я- против!
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