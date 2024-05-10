Отправлено: - 11:15

Добринцофф:

Каспий,Валдбериз очень удобно,но не всегда цены ниже чем в магазинах,впрочем я обычно узнаю про это уже после покупки.



Цитата:Если ВБ еще рассрочку прикрутит, то каспи сдуется аж бегом. А так да. Сильно маркетплейсы покушали прибыль.Даже и у тех покушали, которые на этих маркетплейсах торгуют.