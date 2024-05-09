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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15795
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 21:37
Ты че сволочь?? раздолбаное корыто
Бей его пока он сука руки не успел поднять!!
Мне он тут пленный не нужен...
@они сражались за родину
Бей его пока он сука руки не успел поднять!!
Мне он тут пленный не нужен...
@они сражались за родину
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38110
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 22:42
Цитата:
Это кто?
abaika95:
Незнаю Я имел ввиду Лилю
Незнаю Я имел ввиду Лилю
Это кто?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15795
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 23:44
Цитата:
Незнаю
На первом канале прям учли
В бой идут одни старики
Аты баты шли солдаты
Молодцы
111:
Это кто?
Это кто?
Незнаю
На первом канале прям учли
В бой идут одни старики
Аты баты шли солдаты
Молодцы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.05.24 - 01:49
Цитата:
небольшая подсказка - это действие опционально. то есть не обязательно.
строго говоря когда некто не знает что делать, самое лучшее что можно сделать это не делать ничего. с натужным исторганием из себя подобия мыслей то же самое.
Цитата:
что такое? что случилось? жалуйтесь! опять "лучшее в мире" образование не дозволяет понять тексты чуть сложнее чем мама мыла раму!? ну у кота своего спросите разъяснений, он то немец, он то точно знает что там написано.
Эл-починно:
Я даже не знаю, что и сказать,
Я даже не знаю, что и сказать,
небольшая подсказка - это действие опционально. то есть не обязательно.
строго говоря когда некто не знает что делать, самое лучшее что можно сделать это не делать ничего. с натужным исторганием из себя подобия мыслей то же самое.
Цитата:
Эл-починно:
бред писать
бред писать
что такое? что случилось? жалуйтесь! опять "лучшее в мире" образование не дозволяет понять тексты чуть сложнее чем мама мыла раму!? ну у кота своего спросите разъяснений, он то немец, он то точно знает что там написано.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.05.24 - 02:01
Цитата:
во-первых, чего бы не прикинуть. я в отличие от рельсоподобноизвилинных могу рассматривать самые разные варианты и в самых разных ключах.
во-вторых все это только ваши фантазии. ресурсы нужны чтобы выдержать вот это "...будут давить". репарации вам разве что померещились. может голову солнцем напекло. или легким дуновением ветерка голову к дубу накренило с звучным перезвоном.
[Исправлено: Карачун, 10.05.2024 - 03:05]
maxsaf:
а вы уже потенциал для репараций прикидываете.
а вы уже потенциал для репараций прикидываете.
во-первых, чего бы не прикинуть. я в отличие от рельсоподобноизвилинных могу рассматривать самые разные варианты и в самых разных ключах.
во-вторых все это только ваши фантазии. ресурсы нужны чтобы выдержать вот это "...будут давить". репарации вам разве что померещились. может голову солнцем напекло. или легким дуновением ветерка голову к дубу накренило с звучным перезвоном.
[Исправлено: Карачун, 10.05.2024 - 03:05]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.05.24 - 04:19
Цитата:
Цитата:
Мда, уровень общения... Призывать к уважительному обращению очевидно смысла нету.
Карачун:
. я в отличие от рельсоподобноизвилинных
. я в отличие от рельсоподобноизвилинных
Цитата:
Карачун:
голову к дубу накренило с звучным перезвоном.
голову к дубу накренило с звучным перезвоном.
Мда, уровень общения... Призывать к уважительному обращению очевидно смысла нету.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4749
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.05.24 - 06:26
Цитата:
Местами напоминает Ильфа и Петрова ,там где про поэта Ляписа-Трубецкого. Я в восторге ! До рельсоподобноизвилинных я бы в жизни не догадался. Век живи, век учись!
maxsaf:
Мда, уровень общения
Мда, уровень общения
Местами напоминает Ильфа и Петрова ,там где про поэта Ляписа-Трубецкого. Я в восторге ! До рельсоподобноизвилинных я бы в жизни не догадался. Век живи, век учись!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.05.24 - 07:00
Цитата:
это не просто очевидно, это такой незыблемый постулат. уважительному общению нужно соответствовать а не призывать к нему.
да, я не терплю когда меня обвиняют в том чего я не делал или не говорил. "...имеете ввиду ресурсы для выплаты репараций?" и " уже репарации размер репараций прикидываете" разницу видите?
maxsaf:
Призывать к уважительному обращению очевидно смысла нету.
Призывать к уважительному обращению очевидно смысла нету.
это не просто очевидно, это такой незыблемый постулат. уважительному общению нужно соответствовать а не призывать к нему.
да, я не терплю когда меня обвиняют в том чего я не делал или не говорил. "...имеете ввиду ресурсы для выплаты репараций?" и " уже репарации размер репараций прикидываете" разницу видите?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3922
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.05.24 - 09:03
Цитата:
Оба-на!
Так Лиля с цветком лилии на аве, Лиля, рекламирующая своё рукоделие (вязание), индивидуально занимающаяся с фитнес тренером (видимо, пытается сдержать полноту фигуры), в прошлом постоянно стервозно цепляющаяся к Максу (тут из чувства женской солидарности скажу, что в каждой женщине должна быть хоть капля стервозности - иначе, скуШная баба кому нужна?)...
Которая намертво запала в сердце Вита своим красивым, просто ангельским, голоском...
А потом, якобы, ушла в реал, забив на флуд, на форумчан, на Вита...
Это был ТЫ? (изумлённо)
Чудеса мистификации!
Как ты голос-то подделал?
[Исправлено: таноми52, 10.05.2024 - 09:11]
abaika95:
Остались только Курчатов и Лиля
Остались только Курчатов и Лиля
Оба-на!
Так Лиля с цветком лилии на аве, Лиля, рекламирующая своё рукоделие (вязание), индивидуально занимающаяся с фитнес тренером (видимо, пытается сдержать полноту фигуры), в прошлом постоянно стервозно цепляющаяся к Максу (тут из чувства женской солидарности скажу, что в каждой женщине должна быть хоть капля стервозности - иначе, скуШная баба кому нужна?)...
Которая намертво запала в сердце Вита своим красивым, просто ангельским, голоском...
А потом, якобы, ушла в реал, забив на флуд, на форумчан, на Вита...
Это был ТЫ? (изумлённо)
Чудеса мистификации!
Как ты голос-то подделал?
[Исправлено: таноми52, 10.05.2024 - 09:11]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.05.24 - 10:12
Цитата:
Ну а с какой ещё целью вы упомянули ресурсы РФ, которые якобы помогут включить заднюю и красиво выйти из ситуации? Если у РФ есть те самые ресурсы, да ещё и в достаточном количестве - то какой тогда вообще смысл включать заднюю?
Карачун:
да, я не терплю когда меня обвиняют в том чего я не делал или не говорил. "...имеете ввиду ресурсы для выплаты репараций?" и " уже репарации размер репараций прикидываете" разницу видите?
да, я не терплю когда меня обвиняют в том чего я не делал или не говорил. "...имеете ввиду ресурсы для выплаты репараций?" и " уже репарации размер репараций прикидываете" разницу видите?
Ну а с какой ещё целью вы упомянули ресурсы РФ, которые якобы помогут включить заднюю и красиво выйти из ситуации? Если у РФ есть те самые ресурсы, да ещё и в достаточном количестве - то какой тогда вообще смысл включать заднюю?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.05.24 - 10:15
Цитата:
Абайка прикинулся Курчатовым и охмурил Лилю. Теперь она ему диктует, что писать.
таноми52:
Чудеса мистификации!
Чудеса мистификации!
Абайка прикинулся Курчатовым и охмурил Лилю. Теперь она ему диктует, что писать.
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