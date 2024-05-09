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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15795
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 21:37
#6286
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Ты че сволочь?? раздолбаное корыто
Бей его пока он сука руки не успел поднять!!
Мне он тут пленный не нужен...


@они сражались за родину
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38110
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 22:42
#6287
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Цитата:
abaika95:
Незнаю Я имел ввиду Лилю

Это кто?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15795
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 23:44
#6288
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Цитата:
111:
Это кто?

Незнаю


На первом канале прям учли
В бой идут одни старики
Аты баты шли солдаты
Молодцы
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
580
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.05.24 - 01:49
#6289
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Цитата:
Эл-починно:
Я даже не знаю, что и сказать,

небольшая подсказка - это действие опционально. то есть не обязательно.
строго говоря когда некто не знает что делать, самое лучшее что можно сделать это не делать ничего. с натужным исторганием из себя подобия мыслей то же самое.
Цитата:
Эл-починно:
бред писать

что такое? что случилось? жалуйтесь! опять "лучшее в мире" образование не дозволяет понять тексты чуть сложнее чем мама мыла раму!? ну у кота своего спросите разъяснений, он то немец, он то точно знает что там написано.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
580
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.05.24 - 02:01
#6290
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Цитата:
maxsaf:
а вы уже потенциал для репараций прикидываете.

во-первых, чего бы не прикинуть. я в отличие от рельсоподобноизвилинных могу рассматривать самые разные варианты и в самых разных ключах.
во-вторых все это только ваши фантазии. ресурсы нужны чтобы выдержать вот это "...будут давить". репарации вам разве что померещились. может голову солнцем напекло. или легким дуновением ветерка голову к дубу накренило с звучным перезвоном.

[Исправлено: Карачун, 10.05.2024 - 03:05]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23111
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.05.24 - 04:19
#6291
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Цитата:
Карачун:
. я в отличие от рельсоподобноизвилинных

Цитата:
Карачун:
голову к дубу накренило с звучным перезвоном.

Мда, уровень общения... Призывать к уважительному обращению очевидно смысла нету.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4749
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.05.24 - 06:26
#6292
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Цитата:
maxsaf:
Мда, уровень общения

Местами напоминает Ильфа и Петрова ,там где про поэта Ляписа-Трубецкого. Я в восторге ! До рельсоподобноизвилинных я бы в жизни не догадался. Век живи, век учись!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
580
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.05.24 - 07:00
#6293
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Цитата:
maxsaf:
Призывать к уважительному обращению очевидно смысла нету.

это не просто очевидно, это такой незыблемый постулат. уважительному общению нужно соответствовать а не призывать к нему.
да, я не терплю когда меня обвиняют в том чего я не делал или не говорил. "...имеете ввиду ресурсы для выплаты репараций?" и " уже репарации размер репараций прикидываете" разницу видите?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3922
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.05.24 - 09:03
#6294
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Цитата:
abaika95:
Остались только Курчатов и Лиля


Оба-на!
Так Лиля с цветком лилии на аве, Лиля, рекламирующая своё рукоделие (вязание), индивидуально занимающаяся с фитнес тренером (видимо, пытается сдержать полноту фигуры), в прошлом постоянно стервозно цепляющаяся к Максу (тут из чувства женской солидарности скажу, что в каждой женщине должна быть хоть капля стервозности - иначе, скуШная баба кому нужна?)...
Которая намертво запала в сердце Вита своим красивым, просто ангельским, голоском...
А потом, якобы, ушла в реал, забив на флуд, на форумчан, на Вита...
Это был ТЫ? (изумлённо)
Чудеса мистификации! :lol:
Как ты голос-то подделал?

[Исправлено: таноми52, 10.05.2024 - 09:11]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23111
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.05.24 - 10:12
#6295
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Цитата:
Карачун:
да, я не терплю когда меня обвиняют в том чего я не делал или не говорил. "...имеете ввиду ресурсы для выплаты репараций?" и " уже репарации размер репараций прикидываете" разницу видите?

Ну а с какой ещё целью вы упомянули ресурсы РФ, которые якобы помогут включить заднюю и красиво выйти из ситуации? Если у РФ есть те самые ресурсы, да ещё и в достаточном количестве - то какой тогда вообще смысл включать заднюю?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23111
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.05.24 - 10:15
#6296
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Цитата:
таноми52:
Чудеса мистификации!

Абайка прикинулся Курчатовым и охмурил Лилю. Теперь она ему диктует, что писать. :lol:
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