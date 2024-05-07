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Случай в поезде
Случай в поезде
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49154
Случай в поезде
Отправлено: 07.05.24 - 17:29
Забавный случай произошел вчера на 43-м поезде Алматы -Костанай. В тот день в Астане погода была мерзкая,холодная и ветер насквозь пронизывал ожидающих на перроне пассажиров, и тут скрипучий голос объявляет об опоздании поезда на два часа. Когда попали в вагон, там было холодно, проводник без напарника ничего не успевал.
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Re: Случай в поезде
Отправлено: 07.05.24 - 17:29
А потому что кадров нету. У проводника есть билеты и на них указана место выхода. И обычно проводник если это ночь будит пассажира за ранее. А теперь. Не хочется матерится как набирают на работу.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4748
Re: Случай в поезде
Отправлено: 07.05.24 - 17:59
Цитата:
Это наш самый эффективный менеджер А.Мамин так перестроил работу КТЖ, его потом за эти заслуги премьер-министром сделали. Вот что позор, так это наши поезда, Россия была на одном уровне с нами после СССР, но улетела на космический уровень, а мы стали ещё хуже , ибо вагоны ветшают, никто ни за что не отвечает.Он же хитро реформировал КТЖ, самое прибыльное оставил в КТЖ, а то, что особо денег не приносит, в том числе пассажирские перевозки пустил в свободное плавание. Что может слабосильное ТОО"Турксиб" ? Пару новых вагонов купить и то со скрипом
Vit:
А потому что кадров нету.
А потому что кадров нету.
Это наш самый эффективный менеджер А.Мамин так перестроил работу КТЖ, его потом за эти заслуги премьер-министром сделали. Вот что позор, так это наши поезда, Россия была на одном уровне с нами после СССР, но улетела на космический уровень, а мы стали ещё хуже , ибо вагоны ветшают, никто ни за что не отвечает.Он же хитро реформировал КТЖ, самое прибыльное оставил в КТЖ, а то, что особо денег не приносит, в том числе пассажирские перевозки пустил в свободное плавание. Что может слабосильное ТОО"Турксиб" ? Пару новых вагонов купить и то со скрипом
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 420
Re: Случай в поезде
Отправлено: 07.05.24 - 18:19
Сильно не паримся. Скоро будем передвигаться как в Европе, в швейцарских пассажирских вагонах. Ценою 1.3 млрд тенге за вагон...
GutenAbend как говоритса...
GutenAbend как говоритса...
Случай в поезде
Отправлено: 07.05.24 - 19:05
Цитата:
saba: Это наш самый эффективный менеджер А.Мамин так перестроил работу КТЖ,А он причём. Где в городе обучают проводником, машинистов поезда. Я знаю лично человека который работал на мельницы и потом его взяли по знакомству машинистом. Мир перевернулся.
Случай в поезде
Отправлено: 07.05.24 - 19:13
Цитата:
saba:А стал машинистом не потому что это престижно. А потому что можно воровать. И уже через год новый автомобиль, красивый дом. Вот так и живём. Короче с волками жить значит надо и по волчьи выть. а иначе останешься за бортом.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6875
Re: Случай в поезде
Отправлено: 07.05.24 - 21:57
ПО приезду меня заела чесотка,консилиум из соседей и друзей (в их числе есть врачи) установили причину недуга,оказалось меня покусали постельные клещи. Эти паразиты водятся как мне показалось,в шерстяных одеялах которые были сложены в одну пачку на последней полке возле купе проводника. Этими одеялами укрывались практически все пассажиры,надо бы позвонить и спросить кто прибыл на этом поезде
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1327
Re: Случай в поезде
Отправлено: 07.05.24 - 22:12
Цитата:
Любопытно... Что может украсть машинист?
Vit:
Любопытно... Что может украсть машинист?
Случай в поезде
Отправлено: 07.05.24 - 22:14
Цитата:
Skeptic:Тоннами дз. На этом по 50 лет жили люди.
Случай в поезде
Отправлено: 07.05.24 - 22:15
Цитата:
Стуканул? Врятли. Такая инфа известна многим.
Skeptic:
Стуканул? Врятли. Такая инфа известна многим.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.09.20
- Сообщений:
- 152
Re: Случай в поезде
Отправлено: 08.05.24 - 07:36
Цитата:
А если на электровозе работает?🥴
Vit:
А если на электровозе работает?🥴
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 163
Re: Случай в поезде
Отправлено: 08.05.24 - 14:20
Я это название помню с детства, но раньше говорили станция Казанбасы, а не Казанбас
v
(Пользователи)
- Регистрация:
- 04.05.23
- Сообщений:
- 2
Re: Случай в поезде
Отправлено: 09.05.24 - 11:08
НИЧЕГО забавного.
Особенно для бабули с внучкой.
Проводник должен сам предупреждать конкретных пассажиров, что поезд приближается к их станции. Разбудить, помочь собрать вещи/сдать белье и пожелать им счастливого пути
Этот проводник, который там Казанбасил, и виноват.
Особенно для бабули с внучкой.
Проводник должен сам предупреждать конкретных пассажиров, что поезд приближается к их станции. Разбудить, помочь собрать вещи/сдать белье и пожелать им счастливого пути
Этот проводник, который там Казанбасил, и виноват.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 579
Re: Случай в поезде
Отправлено: 10.05.24 - 02:04
случай, конечно, заурядный и сам по-себе не выдающийся. но вот слог изложения!!! мне прямо понравилось.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 23109
Случай в поезде
Отправлено: 10.05.24 - 05:06
Цитата:
Виталя, это было сто лет назад, когда часы были у каждого десятого, и уж точно без будильника. Щас то какие проблемы попросить голосового помощника поставить пассажиру будильник на смартфоне? И вообще, пора уже отвыкать от этих недокументированных функций проводника. Времена другие настали.
[Исправлено: maxsaf, 10.05.2024 - 06:07]
Vit:
И обычно проводник если это ночь будит пассажира за ранее.
И обычно проводник если это ночь будит пассажира за ранее.
Виталя, это было сто лет назад, когда часы были у каждого десятого, и уж точно без будильника. Щас то какие проблемы попросить голосового помощника поставить пассажиру будильник на смартфоне? И вообще, пора уже отвыкать от этих недокументированных функций проводника. Времена другие настали.
[Исправлено: maxsaf, 10.05.2024 - 06:07]
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