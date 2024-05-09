НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49154
Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
Отправлено: 09.05.24 - 11:45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мажилис эти законопроекты одобрил. Однако некоторые вопросы остались открытыми. К примеру, депутат Ерлан Саиров, несмотря на бурную поддержку указанных законодательных поправок, не скрывает своей обеспокоенности.
Читать новость

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1327
Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
Отправлено: 09.05.24 - 16:25
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Да это не журналисты виноваты. Это "депутаты" у нас такие.
Если у нас проведут честные открытые выборы по одномандатным округам, Смышляева и сотой доли процента не наберёт.
Просто она послушный член "партии", вот партийное начальство её и выдвинуло...

[Исправлено: Skeptic, 09.05.2024 - 17:27]
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1203
Re: Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
Отправлено: 10.05.24 - 00:34
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Да и уровень журналистов понизился , далеко ходить не надо .


..... вот к примеру заголовок статьи...
Точность 97 процентов": смогут ли в Казахстане предсказывать паводки и пожары.
....так у нас в стране одни предсказатели.... допредсказалися......
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 54
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS