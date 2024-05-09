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≡ Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49154
Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 13:18
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"Мы всегда будем помнить и чтить сыновей и дочерей нашего народа, благодаря самоотверженности и доблести которых сегодня мы можем жить, работать и воспитывать детей, строить и воплощать планы на будущее", - сказал глава государства.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38110
Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 20:46
#15
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Цитата:
mks2703:
Если Россия и в 1

Я сказал не про Россию, просто сарказм статьи о ней.
Я сказал, что говорю о Казахстане.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
420
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 21:25
#16
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Цитата:
111:
Не знаю, сегодня на кладбище были в Сатае, все нормально, убираться внутри могилок у нас запрещено, красить и все такое, мусульманам нельзя.


Понятия не имею как они убираются. Но сложили ветки, листья, банки из под краски, бутылки и т.д, прям возле чужой оградки, рядом эта оградка запущенная. Пришлось попотеть... Потому что не хочется, чтобы свалка рядом была.
Мусульмане вроде 10 лет смотрят, а потом должны забывать. Сейчас многие мусульмане, как православные, следят за чистотой внутри, цветочки, даже на "родительский день" ходят...Хотя много, и заросших и неухоженных могил даже снаружи. Я убираюсь снаружи...
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
420
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 21:35
#17
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Цитата:
111:
Я сказал не про Россию, просто сарказм статьи о ней. Я сказал, что говорю о Казахстане.


Всё понятно. Но мы одна страна. Исходные данные одинаковы. А почему за 30 лет не стали Сингапуром, так и Прибалтика не сильно оторвалась. Экономика просела, живут на дотациях...
Ну а мы просто, первые десять лет выживали, встраиваясь в чужой мировой рынок, потом строили столицу (две), строили супермаркеты, автозаводы, дороги, вкладывались в недвижку за рубежом, понтовались (как без этого)...Даже и не знаю что еще сказать... Время есть...еще
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38110
Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 21:54
#18
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Цитата:
mks2703:
Сейчас многие мусульмане, как православные, следят за чистотой внутри, цветочки, даже на "родительский день" ходят...Хотя много, и

У нас для стариков типа родительского дня 9 мая.
Но нет, не убираются.
Сегодня поминали родственников, которые умерли в 93-95 годах.
Нет, внутри не убираемся.
И не красим , там чугунный заборчик на мраморе вокруг могилы, нет, краску не обновляли с 1993го года.
У другого что то тоже, ну пять могил сегодня посетили.
Нигде внутри и снаружи не красили столько лет и тем более не умирали.
Но снаружи может покрасим уже, но не внутри.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38110
Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 21:55
#19
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Цитата:
mks2703:
Прибалтика не сильно оторвалась. Экономика просела, живут на дотациях...

Хорошо, откуда дотации?
Почему нет у нас?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1202
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 22:32
#20
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Цитата:
saba:
Радуемся мы как Гвуинея Биса!!! А Алиев не приехал из Азербайджана,Пашинян на парад не остался.

......радости полные штаны ....А Алиев не приехал из Азербайджана,Пашинян на парад не остался.

...когда у соседа лошадь сдохнет тоже радуемся....
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
420
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 22:36
#21
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Цитата:
111:
Хорошо, откуда дотации?


Так они же в ЕЕС. Там основные доноры Германия и Франция...

Цитата:
111:
Почему нет у нас?


Мы не в ЕЕС. Хотя Западно-Казахстанская область могла бы войти...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38110
Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 22:41
#22
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Цитата:
mks2703:
Так они же в ЕЕС. Там основные доноры Германия и Франция...

Ну.
И почему?
Что, наши не могут создать тот же мерседес?
Могут, просто их тут не ценят, легче разворовать..
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
420
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 23:09
#23
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Цитата:
111:
Что, наши не могут создать тот же мерседес? Могут, просто их тут не ценят, легче разворовать..


Не могут. Мы не немцы. Наш потолок Жигули...
У нас интенсификация труда, происходит за счёт сокращения и низких зарплат...
Но понимание есть. Закупается новая техника, вводятся новые стандарты управления.
Технологически, мы отстали навсегда. Нам нужна промышленная революция. И нам нужна своя ниша в мировой экономике. Пока четкого понимания нет, куда мы движемся и как.
Вроде была программа Болашак, а выхлопа нет. Может я не вижу, и какие то глубинные процессы идут...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1202
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 23:19
#24
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Цитата:
111:
Хорошо, откуда дотации? Почему нет у нас?


.....тебе то какие дотации ты вполне обеспеченный гражданин...
...да какие нам дотации государство у нас богатое природными ресурсами в отлтчии от миратов прибалтийских..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1202
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 23:43
#25
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Цитата:
mks2703:
Не могут. Мы не немцы. Наш потолок Жигули... У нас интенсификация труда, происходит за счёт сокращения и низких зарплат... Но понимание есть. Закупается новая техника, вводятся новые стандарты управления.


....господа вы о чём о васюках с шахматной столицей...
...у нас коммуняцкая какая никакая промышленность была,которую правители разворовали и разрушили,теперь мы сырьевым предатком будем хотим мы или нехотим....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1202
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 10.05.24 - 00:16
#26
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Цитата:
111:
Сказано может о России, но и мы там примазаны..


.....это тогда было 4.5тыс зарплата и пенсия1.5 при майдане сейчас 6.5 тыс а пенсия 2.5 тыси аляктричество ну ком.услуги за счет государства живи не хочу как сыр в масле катаются скоро и украинцы будут вмести с ними кататся...
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