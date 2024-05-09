Отправлено: - 21:25

111:

Не знаю, сегодня на кладбище были в Сатае, все нормально, убираться внутри могилок у нас запрещено, красить и все такое, мусульманам нельзя.

Цитата:Понятия не имею как они убираются. Но сложили ветки, листья, банки из под краски, бутылки и т.д, прям возле чужой оградки, рядом эта оградка запущенная. Пришлось попотеть... Потому что не хочется, чтобы свалка рядом была.Мусульмане вроде 10 лет смотрят, а потом должны забывать. Сейчас многие мусульмане, как православные, следят за чистотой внутри, цветочки, даже на "родительский день" ходят...Хотя много, и заросших и неухоженных могил даже снаружи. Я убираюсь снаружи...