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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15794
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 12:27
В Москве снег пошел
Прям на параде
Чёт давно я такого не видел
Не хорошее предзнаменование
С самой инаугурации как погода начала противится так и продолжает
Прям на параде
Чёт давно я такого не видел
Не хорошее предзнаменование
С самой инаугурации как погода начала противится так и продолжает
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 12:43
Цитата:
Да ну, я же просто пошутил!
abaika95:
Так было всегда)
Так было всегда)
Да ну, я же просто пошутил!
Т
(Пользователи)
- Регистрация:
- 05.05.24
- Сообщений:
- 3
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 13:01
Даа,природа плачет,радоваться сейчас нечему.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 13:38
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15794
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 13:57
Цитата:
Когда шутят смешно должно быть
А тут правду навалил)
Эл-починно:
Да ну, я же просто пошутил!
Да ну, я же просто пошутил!
Когда шутят смешно должно быть
А тут правду навалил)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15794
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 14:00
Итак по первому каналу фигня в виде диверсанта
По России и НТВ тоже какие-то новоделы
По казахстанским каналам политическая передача с вопросом 9 мая день победы? И мультик холодное сердце 2
По российским нишевым каналам типа родное кино там фильм брат и американские боевики
Единственный стоящий фильм о войне на малосмотриельном канале Мосфильм
Началось "освобождение"
Вот и весь праздник
По России и НТВ тоже какие-то новоделы
По казахстанским каналам политическая передача с вопросом 9 мая день победы? И мультик холодное сердце 2
По российским нишевым каналам типа родное кино там фильм брат и американские боевики
Единственный стоящий фильм о войне на малосмотриельном канале Мосфильм
Началось "освобождение"
Вот и весь праздник
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15794
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 14:09
Капитан Орлов: пока немцы не очухались деревню нужно брать!
Полковник: ну-ка дыхни?
Капитан: Зуб трщ полковник покоя не даёт...
Полковник: водки в рот не брать! Люблю тебя цыганская голова а меня знаешь
Кто не в курсе сценарий "освобождения" писал Бондарев ну тот что горячий снег и батальоны просят огня
Поэтому у него упор на артелеристов везде
И герои освобождения прямо перекликаются с батальонами по сути создав первую военную франшизу))
Полковник: ну-ка дыхни?
Капитан: Зуб трщ полковник покоя не даёт...
Полковник: водки в рот не брать! Люблю тебя цыганская голова а меня знаешь
Кто не в курсе сценарий "освобождения" писал Бондарев ну тот что горячий снег и батальоны просят огня
Поэтому у него упор на артелеристов везде
И герои освобождения прямо перекликаются с батальонами по сути создав первую военную франшизу))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 16:08
Цитата:
Сам навалил, сам и разгребай
abaika95:
А тут правду навалил)
А тут правду навалил)
Сам навалил, сам и разгребай
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38108
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 20:48
Цитата:
Ты что, телевизер на 9е смотришь?
abaika95:
Итак по первому каналу фигня в виде диверсанта По России и НТВ тоже какие-то новоделы По казахстанским каналам политическая передача с вопросом 9 мая день победы? И мультик холодное сердце 2 По российским нишевым каналам типа родное кино там фильм брат и американские
Итак по первому каналу фигня в виде диверсанта По России и НТВ тоже какие-то новоделы По казахстанским каналам политическая передача с вопросом 9 мая день победы? И мультик холодное сердце 2 По российским нишевым каналам типа родное кино там фильм брат и американские
Ты что, телевизер на 9е смотришь?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15794
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 20:55
Цитата:
А как по другому праздновать?
Для меня новый год это в первую очередь фильмы которые создают атмосферу
Так и 9 мая
Вот досмотрел освобождение
Они сражались за родину включили
Классика
Мой любимый момент монолог Бондарчука
Умыли мы их блядей
Они думали нахрапом взять а мы их умыли
Следующие пойдут мы их опять умоем...
111:
Ты что, телевизер на 9е смотришь?
Ты что, телевизер на 9е смотришь?
А как по другому праздновать?
Для меня новый год это в первую очередь фильмы которые создают атмосферу
Так и 9 мая
Вот досмотрел освобождение
Они сражались за родину включили
Классика
Мой любимый момент монолог Бондарчука
Умыли мы их блядей
Они думали нахрапом взять а мы их умыли
Следующие пойдут мы их опять умоем...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 21:04
Цитата:
Курчатов, верни Абайку
abaika95:
Вот досмотрел освобождение Они сражались за родину включили Классика
Вот досмотрел освобождение Они сражались за родину включили Классика
Курчатов, верни Абайку
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15794
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 21:08
Ей богомолец Иван
Чеж ты поверху то все елозишь?
В земляной работе как в любви нужно достигать определенной хлубины!!!
Раньше думал это присказка какая русская
Только сейчас дошло о чем Шукшин)))
Пошлятина)
Чеж ты поверху то все елозишь?
В земляной работе как в любви нужно достигать определенной хлубины!!!
Раньше думал это присказка какая русская
Только сейчас дошло о чем Шукшин)))
Пошлятина)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15794
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 21:11
Цитата:
Абайка в отпуск ушел)
Остались только Курчатов и Лиля)
[Исправлено: abaika95, 09.05.2024 - 22:17]
maxsaf:
Курчатов, верни Абайку
Курчатов, верни Абайку
Абайка в отпуск ушел)
Остались только Курчатов и Лиля)
[Исправлено: abaika95, 09.05.2024 - 22:17]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 21:13
Цитата:
Змея чё в вашей команде тоже?
abaika95:
Абайка в отпуск ушел) Остались только Курчатов и змея)
Абайка в отпуск ушел) Остались только Курчатов и змея)
Змея чё в вашей команде тоже?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15794
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 21:16
Цитата:
Какая змея?
Незнаю
Я имел ввиду Лилю
maxsaf:
Змея чё в вашей команде тоже?
Змея чё в вашей команде тоже?
Какая змея?
Незнаю
Я имел ввиду Лилю
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