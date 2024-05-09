Флуд и оффтопик (часть 8)

Отправлено: - 14:09

Капитан Орлов: пока немцы не очухались деревню нужно брать!

Полковник: ну-ка дыхни?

Капитан: Зуб трщ полковник покоя не даёт...

Полковник: водки в рот не брать! Люблю тебя цыганская голова а меня знаешь







Кто не в курсе сценарий "освобождения" писал Бондарев ну тот что горячий снег и батальоны просят огня

Поэтому у него упор на артелеристов везде

И герои освобождения прямо перекликаются с батальонами по сути создав первую военную франшизу))