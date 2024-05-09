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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15794
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 12:27
#6271
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В Москве снег пошел
Прям на параде
Чёт давно я такого не видел

Не хорошее предзнаменование
С самой инаугурации как погода начала противится так и продолжает
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3182
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 12:43
#6272
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Цитата:
abaika95:
Так было всегда)

Да ну, я же просто пошутил! :lol:
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Т
§ ТТ
(Пользователи)
Регистрация:
05.05.24
Сообщений:
3
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 13:01
#6273
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Даа,природа плачет,радоваться сейчас нечему.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3182
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 13:38
#6274
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15794
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 13:57
#6275
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Цитата:
Эл-починно:
Да ну, я же просто пошутил!

Когда шутят смешно должно быть
А тут правду навалил)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15794
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 14:00
#6276
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Итак по первому каналу фигня в виде диверсанта
По России и НТВ тоже какие-то новоделы
По казахстанским каналам политическая передача с вопросом 9 мая день победы? И мультик холодное сердце 2
По российским нишевым каналам типа родное кино там фильм брат и американские боевики

Единственный стоящий фильм о войне на малосмотриельном канале Мосфильм
Началось "освобождение"

Вот и весь праздник
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15794
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 14:09
#6277
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Капитан Орлов: пока немцы не очухались деревню нужно брать!
Полковник: ну-ка дыхни?
Капитан: Зуб трщ полковник покоя не даёт...
Полковник: водки в рот не брать! Люблю тебя цыганская голова а меня знаешь



Кто не в курсе сценарий "освобождения" писал Бондарев ну тот что горячий снег и батальоны просят огня
Поэтому у него упор на артелеристов везде
И герои освобождения прямо перекликаются с батальонами по сути создав первую военную франшизу))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3182
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 16:08
#6278
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Цитата:
abaika95:
А тут правду навалил)

Сам навалил, сам и разгребай :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38108
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 20:48
#6279
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Цитата:
abaika95:
Итак по первому каналу фигня в виде диверсанта По России и НТВ тоже какие-то новоделы По казахстанским каналам политическая передача с вопросом 9 мая день победы? И мультик холодное сердце 2 По российским нишевым каналам типа родное кино там фильм брат и американские

Ты что, телевизер на 9е смотришь?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15794
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 20:55
#6280
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Цитата:
111:
Ты что, телевизер на 9е смотришь?

А как по другому праздновать?

Для меня новый год это в первую очередь фильмы которые создают атмосферу
Так и 9 мая


Вот досмотрел освобождение
Они сражались за родину включили
Классика
Мой любимый момент монолог Бондарчука

Умыли мы их блядей
Они думали нахрапом взять а мы их умыли
Следующие пойдут мы их опять умоем...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23107
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 21:04
#6281
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Цитата:
abaika95:
Вот досмотрел освобождение Они сражались за родину включили Классика

Курчатов, верни Абайку :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15794
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 21:08
#6282
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Ей богомолец Иван
Чеж ты поверху то все елозишь?
В земляной работе как в любви нужно достигать определенной хлубины!!!

Раньше думал это присказка какая русская
Только сейчас дошло о чем Шукшин)))
Пошлятина)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15794
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 21:11
#6283
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Цитата:
maxsaf:
Курчатов, верни Абайку

Абайка в отпуск ушел)
Остались только Курчатов и Лиля)

[Исправлено: abaika95, 09.05.2024 - 22:17]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23107
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 21:13
#6284
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Цитата:
abaika95:
Абайка в отпуск ушел) Остались только Курчатов и змея)

Змея чё в вашей команде тоже? :-o :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15794
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 21:16
#6285
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Цитата:
maxsaf:
Змея чё в вашей команде тоже?

Какая змея?
Незнаю
Я имел ввиду Лилю
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