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≡ Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49154
Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 13:18
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"Мы всегда будем помнить и чтить сыновей и дочерей нашего народа, благодаря самоотверженности и доблести которых сегодня мы можем жить, работать и воспитывать детей, строить и воплощать планы на будущее", - сказал глава государства.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1198
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 13:18
#1
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.....парад в Москве посетят лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4748
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 13:59
#2
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
...парад в Москве посетят лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

Радуемся мы как Гвинея Бисау!!! А Алиев не приехал из Азербайджана,Пашинян на парад не остался.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
416
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 16:18
#3
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Какие то 100-летные ветераны получаются. Ничего не имею против, но все кто воевал на передовой уже давно в земле. Остались может быть "сыны полка" да тыловики...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1327
Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 16:22
#4
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Цитата:
mks2703:

А как вам это:
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
416
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 16:26
#5
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Цитата:
Skeptic:


Даже и не знаю, что вам сказать...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
416
Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 16:37
#6
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Печально всё это. У меня тетка пулеметчица, всю жизнь в окопах. Всё время держала чайник на плите, говорила, что нет ничего лучше горячего чая (видно намерзлась за войну и горячий чай и еда были не всегда, а редкость. Так у неё было отличное здоровье (конституция такая редкая) дожила до 84-ти и уже больше 20 лет как не с нами...
Боевых то не осталось по факту...остались военкомы, сыны полка, да тыловики. Ничего не имею против. Но...
Только после смерти тетки, мы узнали, что даже ремонт в квартире фронтовика должен делаться бесплатно... В 90-е таких щедрот по 1,5 ляма не было...она жарила семечки и сидела с ними возле магаза...

[Исправлено: mks2703, 09.05.2024 - 17:39]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4748
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 18:13
#7
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Цитата:
Skeptic:
А как вам это:

Как то тоже не знаю. С окончания войны прошло 79 лет, написано, что ему 89 . Не понимаю как в 10 летнем возрасте воевал что ли? Может он просто ветеран СА,раз участвовал в подавлении венгерского восстания, так оно если мне память не изменяет было в 1956 году.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38106
Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 19:02
#8
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Сказано может о России, но и мы там примазаны..




Но стоит отметить, что в КЗ дают ветеранам сегодня вроде 3000 ойро.
В остальном полная ж..па..
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
416
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 19:29
#9
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Кстати, немного не в тему. Был сегодня на кладбище в Рудном, в мусульманской части.
Потратил два часа на уборку чужого мусора.
Люди такие бессовестные и ленивые. Убрались на могилках своих родственников и сложили весь мусор (ветки, листья, бутылки, использованную краску и т.д.) возле чужих могилок. Там чуть поширше место от дороги. А до мусорки 30 метров. Вот они раз в году бывают там, и им лень пройти 30 метров. Они убирают мусор на "своих" могилках, и несут его складывать к чужим могилкам. И с чувством выполненного долга, а возможно и мыслями какие они "хорошие" ушли домой...
Два часа убирал эту несанкционированную свалку, сделал ходок 10 к мусорке. Потому что, если не убрать, она разрастется со временем и станет "официальной" свалкой, вплотную приблизившись к могиле родственника. Так то эта свалка была возле чужой ограды (рядом), но там давно никто не следит, поэтому пришлось самому убирать...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4748
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 19:42
#10
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Цитата:
mks2703:
Кстати, немного не в тему

Сделал хорошее дело и на душе хорошо! А этим людям можно только посочувствовать!
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
416
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 19:53
#11
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Цитата:
111:


Вы как всегда с чужим пометом за пазухой (название телеги)...
Опять с не выученными уроками по истории... Советский Союз понес самые большие потери во 2 мировой войне (кажется 40 % ВВП и разрушенной европейской частью страны), еще толком не оправившись от 1 мировой и Революции. О каком богатстве может идти речь. Если Россия и в 19 веке и в начале 20, технологически отставала от Запада. И до сих пор отстает.
Германия после войны получила план Маршалла, с огромными деньгами по тем временам. А технологические знания немцев никуда не делись, и при помощи денег они быстро восстановились. При этом Германии не надо было тратится на армию, как Советскому Союзу. Она тратила "копейки"в рамках дозволенного после войны. И Советский Союз такой добрый, что практически не потребовал контрибуций, а взял вещами (предприятиями). Предприятия для Германии уже были старыми, а для Союза почти новыми...
Потом Советский Союз помимо восстановления своей страны, еще помогал восстанавливать Восточную Европу. Помогал им и всему миру. Тратил половину бюджета на оборону. Откуда тут возьмутся деньги на "пивко и шмотки" для своих граждан. На еду то не всем хватало - пришлось Целину поднимать...
Ну а Германия работала на своё благополучие, немного выплачивая евреям и странам победителям с Запада...
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Т
§ ТТ
(Пользователи)
Регистрация:
05.05.24
Сообщений:
3
Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 20:08
#12
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38106
Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 20:42
#13
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Цитата:
mks2703:
в мусульманской части. Потратил два часа на уборку чужого мусора. Люди такие бессовестные и ленивые. Убрались на могилках своих родственников и сложили весь мусор (ветки, листья, бутылки, использованную краску и т.д.)

Не знаю, сегодня на кладбище были в Сатае, все нормально, убираться внутри могилок у нас запрещено, красить и все такое, мусульманам нельзя.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38106
Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 20:43
#14
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Цитата:
mks2703:
Советский Союз понес самые большие потери во 2 мировой войне (кажется 40 % ВВП и разрушенной европейской частью страны), еще толком не оправившись от 1 мировой и Революции. О каком богатстве может идти речь. Если Россия и в 19 веке и в начале 20, технологически отставала от Запада. И до сих пор отстает.

Саудиты на верблюдах катались 30 лет назад.
О Сингапуре или Тайване уже молчу.
А в США негров ели 30 лет назад на завтрак.
И что?
Это как то оправдывает этот беспредел, что идет сейчас, коррупцию и воровство у народа десятками миллиардов долларов?
Говорю про нас конкретно.
У нас то же самое

[Исправлено: 111, 09.05.2024 - 21:45]
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