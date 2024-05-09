Отправлено: - 19:53

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Цитата:Вы как всегда с чужим пометом за пазухой (название телеги)...Опять с не выученными уроками по истории... Советский Союз понес самые большие потери во 2 мировой войне (кажется 40 % ВВП и разрушенной европейской частью страны), еще толком не оправившись от 1 мировой и Революции. О каком богатстве может идти речь. Если Россия и в 19 веке и в начале 20, технологически отставала от Запада. И до сих пор отстает.Германия после войны получила план Маршалла, с огромными деньгами по тем временам. А технологические знания немцев никуда не делись, и при помощи денег они быстро восстановились. При этом Германии не надо было тратится на армию, как Советскому Союзу. Она тратила "копейки"в рамках дозволенного после войны. И Советский Союз такой добрый, что практически не потребовал контрибуций, а взял вещами (предприятиями). Предприятия для Германии уже были старыми, а для Союза почти новыми...Потом Советский Союз помимо восстановления своей страны, еще помогал восстанавливать Восточную Европу. Помогал им и всему миру. Тратил половину бюджета на оборону. Откуда тут возьмутся деньги на "пивко и шмотки" для своих граждан. На еду то не всем хватало - пришлось Целину поднимать...Ну а Германия работала на своё благополучие, немного выплачивая евреям и странам победителям с Запада...