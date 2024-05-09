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≡ «9 мая этот парк становится местом силы» - Как Костанай отпраздновал 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49154
«9 мая этот парк становится местом силы» - Как Костанай отпраздновал 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
Отправлено: 09.05.24 - 17:11
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В парк Победы кто-то приводит внуков для наглядного урока, кто-то - вспомнить дедов и прадедов, а кто-то - проверить памятники на историческую достоверность. Что говорили о Дне Победы люди разных возрастов - в репортаже "НГ".
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Майор Чернобаев
§ Майор Чернобаев
(Пользователи)
Регистрация:
29.04.23
Сообщений:
3
Re: «9 мая этот парк становится местом силы» - Как Костанай...
Отправлено: 09.05.24 - 17:11
#1
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За плакат "Фашизм не пройдет" или "За мир" в РФ можно статью получить и на бутылку присесть
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15789
Re: «9 мая этот парк становится местом силы» - Как Костанай...
Отправлено: 09.05.24 - 18:28
#2
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Один прадед кавалер ордена красного знамени,медали за отвагу, командир пулеметного взвода
Под его командованием взвод под ржевом уничтожил до 300 бойцов противника и 2 вражеских бтра, в другом бою лично ликведирвал миномётный расчет
Другой боец панфлиовской дивизии, кавалерист, участаник обороны Москвы,инвалид до конца жизни
Ещё прадед герой труда
Водитель тяжёлого грузовика


Как-то так
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38106
«9 мая этот парк становится местом силы» - Как Костанай отпраздновал 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
Отправлено: 09.05.24 - 19:04
#3
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Мы на могилах чтили.
Чего ходить понт перед акиматом кидать?
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
163
Re: «9 мая этот парк становится местом силы» - Как Костанай...
Отправлено: 09.05.24 - 20:00
#4
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Цитата:
Майор Чернобаев:
За плакат "Фашизм не пройдет" или "За мир" в РФ можно статью получить и на бутылку присесть
Скоро,говорят, за базар в интернете спрашивать начнут по полной !Кончится лафа врунам и провокаторам !
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