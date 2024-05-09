Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 13:18
"Мы всегда будем помнить и чтить сыновей и дочерей нашего народа, благодаря самоотверженности и доблести которых сегодня мы можем жить, работать и воспитывать детей, строить и воплощать планы на будущее", - сказал глава государства. Читать новость
Печально всё это. У меня тетка пулеметчица, всю жизнь в окопах. Всё время держала чайник на плите, говорила, что нет ничего лучше горячего чая (видно намерзлась за войну и горячий чай и еда были не всегда, а редкость. Так у неё было отличное здоровье (конституция такая редкая) дожила до 84-ти и уже больше 20 лет как не с нами... Боевых то не осталось по факту...остались военкомы, сыны полка, да тыловики. Ничего не имею против. Но... Только после смерти тетки, мы узнали, что даже ремонт в квартире фронтовика должен делаться бесплатно... В 90-е таких щедрот по 1,5 ляма не было...она жарила семечки и сидела с ними возле магаза...
Как то тоже не знаю. С окончания войны прошло 79 лет, написано, что ему 89 . Не понимаю как в 10 летнем возрасте воевал что ли? Может он просто ветеран СА,раз участвовал в подавлении венгерского восстания, так оно если мне память не изменяет было в 1956 году.
Кстати, немного не в тему. Был сегодня на кладбище в Рудном, в мусульманской части. Потратил два часа на уборку чужого мусора. Люди такие бессовестные и ленивые. Убрались на могилках своих родственников и сложили весь мусор (ветки, листья, бутылки, использованную краску и т.д.) возле чужих могилок. Там чуть поширше место от дороги. А до мусорки 30 метров. Вот они раз в году бывают там, и им лень пройти 30 метров. Они убирают мусор на "своих" могилках, и несут его складывать к чужим могилкам. И с чувством выполненного долга, а возможно и мыслями какие они "хорошие" ушли домой... Два часа убирал эту несанкционированную свалку, сделал ходок 10 к мусорке. Потому что, если не убрать, она разрастется со временем и станет "официальной" свалкой, вплотную приблизившись к могиле родственника. Так то эта свалка была возле чужой ограды (рядом), но там давно никто не следит, поэтому пришлось самому убирать...
Вы как всегда с чужим пометом за пазухой (название телеги)... Опять с не выученными уроками по истории... Советский Союз понес самые большие потери во 2 мировой войне (кажется 40 % ВВП и разрушенной европейской частью страны), еще толком не оправившись от 1 мировой и Революции. О каком богатстве может идти речь. Если Россия и в 19 веке и в начале 20, технологически отставала от Запада. И до сих пор отстает. Германия после войны получила план Маршалла, с огромными деньгами по тем временам. А технологические знания немцев никуда не делись, и при помощи денег они быстро восстановились. При этом Германии не надо было тратится на армию, как Советскому Союзу. Она тратила "копейки"в рамках дозволенного после войны. И Советский Союз такой добрый, что практически не потребовал контрибуций, а взял вещами (предприятиями). Предприятия для Германии уже были старыми, а для Союза почти новыми... Потом Советский Союз помимо восстановления своей страны, еще помогал восстанавливать Восточную Европу. Помогал им и всему миру. Тратил половину бюджета на оборону. Откуда тут возьмутся деньги на "пивко и шмотки" для своих граждан. На еду то не всем хватало - пришлось Целину поднимать... Ну а Германия работала на своё благополучие, немного выплачивая евреям и странам победителям с Запада...
mks2703: в мусульманской части. Потратил два часа на уборку чужого мусора. Люди такие бессовестные и ленивые. Убрались на могилках своих родственников и сложили весь мусор (ветки, листья, бутылки, использованную краску и т.д.)
Не знаю, сегодня на кладбище были в Сатае, все нормально, убираться внутри могилок у нас запрещено, красить и все такое, мусульманам нельзя.
mks2703: Советский Союз понес самые большие потери во 2 мировой войне (кажется 40 % ВВП и разрушенной европейской частью страны), еще толком не оправившись от 1 мировой и Революции. О каком богатстве может идти речь. Если Россия и в 19 веке и в начале 20, технологически отставала от Запада. И до сих пор отстает.
Саудиты на верблюдах катались 30 лет назад. О Сингапуре или Тайване уже молчу. А в США негров ели 30 лет назад на завтрак. И что? Это как то оправдывает этот беспредел, что идет сейчас, коррупцию и воровство у народа десятками миллиардов долларов? Говорю про нас конкретно. У нас то же самое
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