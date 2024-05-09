Отправлено: - 20:00

Майор Чернобаев:

За плакат "Фашизм не пройдет" или "За мир" в РФ можно статью получить и на бутылку присесть

Цитата:Скоро,говорят, за базар в интернете спрашивать начнут по полной !Кончится лафа врунам и провокаторам !