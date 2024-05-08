Отправлено: - 18:19

Vit:

А мы то че?

Цитата:Правительство боится , что весь бензин с соляркой в бензобаках вывезут! Я же говорю логику наших чиновников понять трудно. Был недавно на слушаниях по поводу строительства дома в нашем районе, так руководитель отдела градостроительства .Так ухитрилась рассказать о цели собрания, что никто ничего не понял. Кроме меня, но я то когда то работал в акимате, а люди вдруг решили, что от их голосования что то зависит. Можно было за 15 минут закончить, а длилось около часа.