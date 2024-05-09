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«9 мая этот парк становится местом силы» - Как Костанай отпраздновал 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
«9 мая этот парк становится местом силы» - Как Костанай отпраздновал 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
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